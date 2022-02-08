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https://tr.sputniknews.com/20220208/19-yerinden-bicaklanarak-oldurulen-seda-kurtun-annesinden-firari-damadina-kabusun-olacagim-1053607548.html
19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt'un annesinden firari damadına: Kabusun olacağım
19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt'un annesinden firari damadına: Kabusun olacağım
Avcılar'da birlikte yaşadığı 41 yaşındaki Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt davasının 6. duruşması görüldü. Mahkeme davayı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T14:23+0300
2022-02-08T14:23+0300
türkiye
avcılar
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
anne
firari
damat
tepki
adalet
açıklama
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Avcılar'da 4 Kasım 2019'da 41 yaşındaki Seda Kurt, birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.Seda Kurt'un ölümünün üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Ercan Akkaş henüz yakalanamadı. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, Avukatı Meriç Eyüpoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Kübra Yücel katıldı. Mahkeme heyeti dosyada önemli bir gelişme olmadığını ve kırmızı bülten ile aranan sanığın henüz yakalanamadığını belirterek davayı ileri bir tarihe erteledi.'Erkek adalet deği̇l, gerçek adalet'Bedia Akar'a destek olmak için gelen 'Kadın Savunma Ağı' platformu üyeleri adliye önünde, "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı. Adliye önünde davayla ilgili açıklama da yapıldı. 2.5 yıldır bu adliyenin önünde Seda Kurt için adalet aramaya devam ettiklerini belirten Kadın Savunma Ağı platformu üyesi Zeynep Çelik, "Tam 2.5 yıldır Seda Kurt davasında hiçbir gelişme kaydetmiş değiliz. Daha önceki kadın cinayetlerinden de biliyoruz ki katiller ya ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta ya da yurtdışına kaçmakta. Ercan Akkaş Seda Kurt'u öldürdükten sonra 8 ay boyunca mahkeme kapılarında yakalama kararı çıkarmaya çalıştık ve 8 ay boyunca hiçbir karar çıkmadı. Bizler Seda'nın sesi olmaya, Seda için adalet aramaya ve katillerin bulunup yargılanmasını istemeye devam ediyoruz" dedi.Kısa bir konuşma yapan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Yurt dışına kaçsan da uzaya gitsen de seni bulup yakalayacağım. Kâbusun olacağım Ercan" diye konuştu.Avukat Meriç Eyüpoğlu ise "Kadın cinayeti davalarında, her zamanki gibi görmezden gelme tutumu devam ettiği için aslında katil yeri yurdu belli olduğu halde yakalanmıyor. Peşini bırakmayacağız. Yakalanana kadar iki elimiz yakasında" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/aldattigi-iddiasiyla-3-yasindaki-cocugunun-yaninda-esini-olduren-eski-ese-haksiz-tahrik-indirimi-1053565868.html
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avcılar, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, anne, firari, damat, tepki, adalet, açıklama

19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt'un annesinden firari damadına: Kabusun olacağım

14:23 08.02.2022
© DHA19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt'un annesinden firari damadına: Kabusun olacağım
19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt'un annesinden firari damadına: Kabusun olacağım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Avcılar'da birlikte yaşadığı 41 yaşındaki Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt davasının 6. duruşması görüldü. Mahkeme davayı ileri bir tarihe ertelerken, Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Yurt dışına değil, dünya dışına, uzaya gitsen de seni bulup yakalayacağım, kâbusun olacağım" dedi.
Avcılar'da 4 Kasım 2019'da 41 yaşındaki Seda Kurt, birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.
Seda Kurt'un ölümünün üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Ercan Akkaş henüz yakalanamadı. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, Avukatı Meriç Eyüpoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Kübra Yücel katıldı. Mahkeme heyeti dosyada önemli bir gelişme olmadığını ve kırmızı bülten ile aranan sanığın henüz yakalanamadığını belirterek davayı ileri bir tarihe erteledi.

'Erkek adalet deği̇l, gerçek adalet'

Bedia Akar'a destek olmak için gelen 'Kadın Savunma Ağı' platformu üyeleri adliye önünde, "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı. Adliye önünde davayla ilgili açıklama da yapıldı.
2.5 yıldır bu adliyenin önünde Seda Kurt için adalet aramaya devam ettiklerini belirten Kadın Savunma Ağı platformu üyesi Zeynep Çelik, "Tam 2.5 yıldır Seda Kurt davasında hiçbir gelişme kaydetmiş değiliz. Daha önceki kadın cinayetlerinden de biliyoruz ki katiller ya ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta ya da yurtdışına kaçmakta. Ercan Akkaş Seda Kurt'u öldürdükten sonra 8 ay boyunca mahkeme kapılarında yakalama kararı çıkarmaya çalıştık ve 8 ay boyunca hiçbir karar çıkmadı. Bizler Seda'nın sesi olmaya, Seda için adalet aramaya ve katillerin bulunup yargılanmasını istemeye devam ediyoruz" dedi.
Kısa bir konuşma yapan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Yurt dışına kaçsan da uzaya gitsen de seni bulup yakalayacağım. Kâbusun olacağım Ercan" diye konuştu.
Avukat Meriç Eyüpoğlu ise "Kadın cinayeti davalarında, her zamanki gibi görmezden gelme tutumu devam ettiği için aslında katil yeri yurdu belli olduğu halde yakalanmıyor. Peşini bırakmayacağız. Yakalanana kadar iki elimiz yakasında" ifadelerini kullandı.
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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