https://tr.sputniknews.com/20220208/biden-rusyanin-ukraynayi-isgal-etmesi-durumunda-nato-karsilik-vermeye-hazir-1053582234.html

Biden: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO karşılık vermeye hazır

Biden: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO karşılık vermeye hazır

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Biden, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T00:03+0300

2022-02-08T00:03+0300

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politika

joe biden

abd

olaf scholz

ukrayna

normandiya formatı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Biden görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Scholz ile gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendiren Biden, "Çok verimli bir toplantı yapma fırsatı yakaladık" dedi.Biden, "Diplomasi, tüm taraflar için ilerlemenin en iyi yoludur, Rusya konusu da dahil olmak üzere hemfikiriz" yorumunu yaptı. Biden, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO karşılık vermeye hazır" değerlendirmesini yaptı. Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine de dikkat çeken Biden, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz" dedi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, "Muhtemel yaptırımları birlikte hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştık... Ukrayna'ya yönelik bir askeri saldırı olduğunda, gerektiğinde hızlıca tepki vermemize yardımcı olacak bir yanıt hazırladık" dedi.Scholz, "ABD ile Almanya, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda gereken tüm adımları atacak, yaklaşımlarda farklılaşma olmayacak, birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.Normandiya formatındaki müzakerelere işaret eden Scholz, "Normandiya Formatı uygun şekilde kullanılmadı, şimdi kullanıması şansı var" ifadelerine yer verdi.

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joe biden, abd, olaf scholz, ukrayna, normandiya formatı