https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahcenin-yeni-transferi-bunyamin-balci-mi-1053624333.html

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bünyamin Balcı mı?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bünyamin Balcı mı?

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun Twitter'dan yaptığı paylaşım Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi. Sabuncuoğlu, sarı-lacivertlilerin Bünyamin Balcı'yı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

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spor

yağız sabuncuoğlu

bünyamin balcı

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

kap

fenerbahçe

antalyaspor

sözleşme

transfer

futbol

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Spor platformu VOLE’nin muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Fenerbahçe’nin, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmak istediğini söyledi.Yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe’nin etkin bir sağ bek almasını bekleyen taraftarı harekete geçiren haber, ara transferin son günü geldi.Fenerbahçe’nin teklifinin 2 oyuncu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğunu aktaran Sabuncuoğlu, Antalyaspor’un 2 oyuncu ile sonraki satıştan yüzde 20 paya evet dediğini ama ayrıca para istediğini öne sürdü.Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile konuşan spor muhabiri Berk Sayar ise Çetin’in, “Fenerbahçe'ye Sinan Gümüş için bir teklif sunduk, kabul ederlerse anlasacağız. Bünyamin Balcı iddialarıysa doğru değil." dediğini yazdı.12 Ocak’ta başlayan transfer dönemi ise 8 Şubat gecesi bitiyor. Kadrolarındaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ardı ardına açıklama yapacak.Bünyamin Balcı kimdir?31 Mayıs 2000'de Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin, 2011 yılında Antalyagücü Spor'da futbola başladı. Ardından Antalya 2003 Spor'a geçen Bünyamin, 2012'de Antalyaspor'un altyapısına katılarak 2018'de profesyonel oldu.A takım ile ilk resmi maçına 29 Ekim 2019'de Niğde Anadolu ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıkan Bünyamin, Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası forma şansı buldu.2020/2021 sezonunda Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sağ bekin değişilmezi olan Bünyamin, çıktığı 31 resmi maçta 2 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.Aynı zamanda Türkiye Milli Takımı U21’de mücadele veren futbolcunun Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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yağız sabuncuoğlu, bünyamin balcı , kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kap, fenerbahçe, antalyaspor, sözleşme, transfer, futbol, maç