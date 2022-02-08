Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220208/mahmutyazicioglu-cinayetinde-ifadeler-ortaya-cikti-bizi-beklettigi-icin-ofkelendik-1053588813.html
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı: 'Bizi beklettiği için öfkelendik'
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı: 'Bizi beklettiği için öfkelendik'
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken Kadir Yasak’ın sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin’ dedi. Bu... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T08:01+0300
2022-02-08T08:01+0300
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
şafak mahmutyazıcıoğlu
cinayet
ifade
ece erken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053300566_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_298867bd6de4a348a8e6b21ff1c525d6.jpg
Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022’de saat 00.37 sıralarında, ortağı olduğu Cundalı Balık Restauran’da, Kadir Yasak ve Ali Yasak’la yaşadığı tartışmanın ardından Kadir Yasak’ın açtığı ateşle hayatını kaybetmişti. Cinayetin para meselesi yüzünden işlendiği düşünülüyordu fakat tetiği çeken Kadir Yasak’ın ifadesi durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı.Cinayet gecesi Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan bir emlak satışından doğan 65 bin TL’lik farkı almak için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restorana gitti. Kadir Yasak aralarında tartışma çıkınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu, silahını masanın altından ateşleyerek vurdu. 4 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunlardan birinin bacağındaki atardamarı parçalamasıyla hayatını kaybetti.Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak, Büyükçekmece’de bir rezidansta yakalanırken, 9 kişi de farklı adreslerde gözaltına alındı. Polis, Yasak Kardeşler’in kaçmasına yardım eden 6 kişiyi daha gözaltına aldı.Kadir Yasak’ın cinayette kullandığı tabanca ise Yeşilköy sahilinde kayalıkların altında kağıt poşetin içerisinde gizlenmiş halde bulundu. 'Bu tavır canımızı sıktı'Hürriyet'in haberine göre, Kadir Yasak’ın ilk sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin geliyorum’ dedi. Bu tavır bizim canımızı sıktı. Öldürmek istesem doğrudan başına sıkardım. Yaralayıp sokak ortasına atmak istedik. Bizi beklettiği için öfkelendik. Aramızda hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim, bacağına ateş ettim” dediği iddia edildi.Emniyet’te sorguları tamamlanan Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da arasında bulunduğu 17 kişiden 16’sı adliyeye çıkarılırken, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir şüphelinin hastaneye yatırıldığı belirtildi. Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği’nce ifadeleri alınan 16 şüpheliden Ali Yasak, Kadir Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk, Uğur Can Bilge ve Abdulkadir Kara tutuklandı. 8 şüpheli ise haftanın iki günü imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/mahmutyazicioglu-cinayetinde-kullanilan-silah-kayaliklarda-bulundu-1053547897.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053300566_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_b1c8cbfee804fb6ebe80c49b59fc71f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şafak mahmutyazıcıoğlu, şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet, ifade, ece erken

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı: 'Bizi beklettiği için öfkelendik'

08:01 08.02.2022
© AAŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
Abone ol
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken Kadir Yasak’ın sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin’ dedi. Bu tavır canımızı sıktı” dediği iddia edildi.
Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022’de saat 00.37 sıralarında, ortağı olduğu Cundalı Balık Restauran’da, Kadir Yasak ve Ali Yasak’la yaşadığı tartışmanın ardından Kadir Yasak’ın açtığı ateşle hayatını kaybetmişti. Cinayetin para meselesi yüzünden işlendiği düşünülüyordu fakat tetiği çeken Kadir Yasak’ın ifadesi durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı.
Cinayet gecesi Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan bir emlak satışından doğan 65 bin TL’lik farkı almak için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restorana gitti. Kadir Yasak aralarında tartışma çıkınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu, silahını masanın altından ateşleyerek vurdu. 4 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunlardan birinin bacağındaki atardamarı parçalamasıyla hayatını kaybetti.
Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak, Büyükçekmece’de bir rezidansta yakalanırken, 9 kişi de farklı adreslerde gözaltına alındı. Polis, Yasak Kardeşler’in kaçmasına yardım eden 6 kişiyi daha gözaltına aldı.
Kadir Yasak’ın cinayette kullandığı tabanca ise Yeşilköy sahilinde kayalıkların altında kağıt poşetin içerisinde gizlenmiş halde bulundu.

'Bu tavır canımızı sıktı'

Hürriyet'in haberine göre, Kadir Yasak’ın ilk sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin geliyorum’ dedi. Bu tavır bizim canımızı sıktı. Öldürmek istesem doğrudan başına sıkardım. Yaralayıp sokak ortasına atmak istedik. Bizi beklettiği için öfkelendik. Aramızda hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim, bacağına ateş ettim” dediği iddia edildi.
Emniyet’te sorguları tamamlanan Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da arasında bulunduğu 17 kişiden 16’sı adliyeye çıkarılırken, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir şüphelinin hastaneye yatırıldığı belirtildi.
Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği’nce ifadeleri alınan 16 şüpheliden Ali Yasak, Kadir Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk, Uğur Can Bilge ve Abdulkadir Kara tutuklandı. 8 şüpheli ise haftanın iki günü imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
TÜRKİYE
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu
Dün, 09:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce