https://tr.sputniknews.com/20220208/porosenkodan-kendisine-siyasi-siginma-teklif-eden-putine-yanit---1053602302.html
Poroşenko'dan kendisine siyasi sığınma teklif eden Putin'e yanıt
Poroşenko'dan kendisine siyasi sığınma teklif eden Putin'e yanıt
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi sığınma önerdiğini açıkladığı eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:07+0300
2022-02-08T13:07+0300
2022-02-08T13:10+0300
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Putin'in sözlerine cevaben Telegram hesabından açıklama yapan Poroşenko, hakkındaki vatana ihanet davasının 'mimarı' olduğunu belirttiği, halefi Vladimir Zelenskiy'in Avrupa yanlısı muhalefet hakkında soruşturma başlatarak 'Putin'e hediye vermek' istediğini öne sürdü. Poroşenko, "Zelenskiy'e Putin'i sevindirmeye son vermesini ve ülkeyi korumakla uğraşmasını tavsiye ediyorum. Şu anda Rus tehdidinden çok Poroşenko'yla uğraşan kendisinin ve kolluk kuvvetlerinin çabalarını o tarafa (ülkenin korunmasına) yönlendirmeli" dedi. Poroşenko, Putin'e de seslenerek, Rus liderin Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını anavatanlarında çözebileceğinin bilincine varması gerektiğini kaydetti. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın halihazırda ülkesinde yargılanan Poroşenko'ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır olduğunu dile getirmişti. "Şaka yapmıyorum" vurgusunu yapan Putin, "Pyotr Alekseyeviç'in halihazırda Rusya'da gayrimenkulü ve birkaç küçük fabrikası var. Tek yapması gereken tek yönlü bilet almak" demişti. Poroşenko, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddederek pasaportuna tedbiren el konulmasına karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-natonun-eylem-planinda-rusya-dusman-olarak-degerlendiriliyor-1053582803.html
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Poroşenko'dan kendisine siyasi sığınma teklif eden Putin'e yanıt
13:07 08.02.2022 (güncellendi: 13:10 08.02.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi sığınma önerdiğini açıkladığı eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını kendi ülkelerinde çözebileceklerini savundu.
Putin'in sözlerine cevaben Telegram hesabından açıklama yapan Poroşenko, hakkındaki vatana ihanet davasının 'mimarı' olduğunu belirttiği, halefi Vladimir Zelenskiy'in Avrupa yanlısı muhalefet hakkında soruşturma başlatarak 'Putin'e hediye vermek' istediğini öne sürdü.
Poroşenko, "Zelenskiy'e Putin'i sevindirmeye son vermesini ve ülkeyi korumakla uğraşmasını tavsiye ediyorum. Şu anda Rus tehdidinden çok Poroşenko'yla uğraşan kendisinin ve kolluk kuvvetlerinin çabalarını o tarafa (ülkenin korunmasına) yönlendirmeli" dedi.
Poroşenko, Putin'e de seslenerek, Rus liderin Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını anavatanlarında çözebileceğinin bilincine varması gerektiğini kaydetti.
Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın halihazırda ülkesinde yargılanan Poroşenko'ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır olduğunu dile getirmişti. "Şaka yapmıyorum" vurgusunu yapan Putin, "Pyotr Alekseyeviç'in halihazırda Rusya'da gayrimenkulü ve birkaç küçük fabrikası var. Tek yapması gereken tek yönlü bilet almak" demişti.
Poroşenko, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddederek pasaportuna tedbiren el konulmasına karar vermişti.