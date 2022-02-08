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Türkiye
Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/porosenkodan-kendisine-siyasi-siginma-teklif-eden-putine-yanit---1053602302.html
Poroşenko'dan kendisine siyasi sığınma teklif eden Putin'e yanıt
Poroşenko'dan kendisine siyasi sığınma teklif eden Putin'e yanıt
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi sığınma önerdiğini açıkladığı eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:07+0300
2022-02-08T13:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
pyotr poroşenko
vladimir putin
donbass
fransa
emmanuel macron
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Putin'in sözlerine cevaben Telegram hesabından açıklama yapan Poroşenko, hakkındaki vatana ihanet davasının 'mimarı' olduğunu belirttiği, halefi Vladimir Zelenskiy'in Avrupa yanlısı muhalefet hakkında soruşturma başlatarak 'Putin'e hediye vermek' istediğini öne sürdü. Poroşenko, "Zelenskiy'e Putin'i sevindirmeye son vermesini ve ülkeyi korumakla uğraşmasını tavsiye ediyorum. Şu anda Rus tehdidinden çok Poroşenko'yla uğraşan kendisinin ve kolluk kuvvetlerinin çabalarını o tarafa (ülkenin korunmasına) yönlendirmeli" dedi. Poroşenko, Putin'e de seslenerek, Rus liderin Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını anavatanlarında çözebileceğinin bilincine varması gerektiğini kaydetti. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın halihazırda ülkesinde yargılanan Poroşenko'ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır olduğunu dile getirmişti. "Şaka yapmıyorum" vurgusunu yapan Putin, "Pyotr Alekseyeviç'in halihazırda Rusya'da gayrimenkulü ve birkaç küçük fabrikası var. Tek yapması gereken tek yönlü bilet almak" demişti. Poroşenko, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddederek pasaportuna tedbiren el konulmasına karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-natonun-eylem-planinda-rusya-dusman-olarak-degerlendiriliyor-1053582803.html
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ukrayna, rusya, pyotr poroşenko, vladimir putin, donbass, fransa, emmanuel macron

Poroşenko'dan kendisine siyasi sığınma teklif eden Putin'e yanıt

13:07 08.02.2022 (güncellendi: 13:10 08.02.2022)
© REUTERS / GLEB GARANICHPyotr Poroşenko
Pyotr Poroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi sığınma önerdiğini açıkladığı eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını kendi ülkelerinde çözebileceklerini savundu.
Putin'in sözlerine cevaben Telegram hesabından açıklama yapan Poroşenko, hakkındaki vatana ihanet davasının 'mimarı' olduğunu belirttiği, halefi Vladimir Zelenskiy'in Avrupa yanlısı muhalefet hakkında soruşturma başlatarak 'Putin'e hediye vermek' istediğini öne sürdü.
Poroşenko, "Zelenskiy'e Putin'i sevindirmeye son vermesini ve ülkeyi korumakla uğraşmasını tavsiye ediyorum. Şu anda Rus tehdidinden çok Poroşenko'yla uğraşan kendisinin ve kolluk kuvvetlerinin çabalarını o tarafa (ülkenin korunmasına) yönlendirmeli" dedi.
Poroşenko, Putin'e de seslenerek, Rus liderin Ukraynalı siyasetçilerin sorunlarını anavatanlarında çözebileceğinin bilincine varması gerektiğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
Ukrayna krizi
Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor
00:29
Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın halihazırda ülkesinde yargılanan Poroşenko'ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır olduğunu dile getirmişti. "Şaka yapmıyorum" vurgusunu yapan Putin, "Pyotr Alekseyeviç'in halihazırda Rusya'da gayrimenkulü ve birkaç küçük fabrikası var. Tek yapması gereken tek yönlü bilet almak" demişti.
Poroşenko, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan Poroşenko'nun tutuklanması yönündeki talebi reddederek pasaportuna tedbiren el konulmasına karar vermişti.
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