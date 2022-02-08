https://tr.sputniknews.com/20220208/prof-dr-fertelli-elektrik-en-cok-2200-0600-saatleri-arasinda-ucuz-1053609028.html
Prof. Dr. Fertelli: Elektrik en çok 22.00-06.00 saatleri arasında ucuz
Prof. Dr. Fertelli: Elektrik en çok 22.00-06.00 saatleri arasında ucuz
Cumhuriyet Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T14:54+0300
2022-02-08T14:54+0300
2022-02-08T14:55+0300
ekonomi
elektrik
elektrik kesintisi
fiyat
zam
artış
açıklama
saat
zaman
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Prof. Dr. Ahmet Fertelli elektrik tasarrufuna yönelik açıklamalarda bulundu."Çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanıyor" diyen Fertelli, 500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.'En pahalı zaman dilimi 17.00 ila 22.00 saatleri arası'Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220208/gelen-faturaya-kizdi-elektrik-sirketi-calisanlarina-cayi-5-tl-yapti-1053595070.html
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elektrik, elektrik kesintisi, fiyat, zam, artış, açıklama, saat, zaman
Prof. Dr. Fertelli: Elektrik en çok 22.00-06.00 saatleri arasında ucuz
14:54 08.02.2022 (güncellendi: 14:55 08.02.2022) Abone ol
Cumhuriyet Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Ahmet Fertelli elektrik tasarrufuna yönelik açıklamalarda bulundu.
"Çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanıyor" diyen Fertelli, 500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.
'En pahalı zaman dilimi 17.00 ila 22.00 saatleri arası'
Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek şöyle konuştu:
“06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Az önce söylediğim bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler."