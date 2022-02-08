Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220208/rusya-iran-nukleer-anlasmasinin-canlandirilmasiyla-ilgili-nihai-belgenin-taslagi-hazir-1053587069.html
Rusya: İran nükleer anlaşmasının canlandırılmasıyla ilgili nihai belgenin taslağı hazır
Rusya: İran nükleer anlaşmasının canlandırılmasıyla ilgili nihai belgenin taslağı hazır
Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanmasıyla ilgili nihai belgenin taslağının artık... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T04:43+0300
2022-02-08T04:43+0300
dünya
iran nükleer anlaşması
rusya
müzakere
koep
taslak
mihail ulyanov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg
Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) hayata döndürülmesine yönelik müzakerelere ilişkin bilgi verdi.Kommersant gazetesine konuşan Ulyanov, "Mevcut aşama son olarak adlandırılabilir. Çok uzun yol katedildi. Nihai belgenin taslağı hazır. Ek çalışma gerektiren birkaç madde var ama dosya artık masada. Oldukça hacimli, 20 sayfadan fazla. Bu, görüşmeleri oldukça kısa sürede tamamlama fırsatını veren bir temel" dedi.Ulyanov, "Her halükarda görüşmeleri mümkün olan en kısa zamanda, tercihen bu ay içerisinde tamamlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/iran-ekonomik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-kirmizi-cizgimiz-1053579518.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043971412_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3813a926e65d1147b5d6e1fe0ddd8a0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran nükleer anlaşması, rusya, müzakere, koep, taslak, mihail ulyanov

Rusya: İran nükleer anlaşmasının canlandırılmasıyla ilgili nihai belgenin taslağı hazır

04:43 08.02.2022
© AFP 2021 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / JOE KLAMAR
Abone ol
Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanmasıyla ilgili nihai belgenin taslağının artık hazır olduğunu, görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanabileceğini söyledi.
Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) hayata döndürülmesine yönelik müzakerelere ilişkin bilgi verdi.
Kommersant gazetesine konuşan Ulyanov, "Mevcut aşama son olarak adlandırılabilir. Çok uzun yol katedildi. Nihai belgenin taslağı hazır. Ek çalışma gerektiren birkaç madde var ama dosya artık masada. Oldukça hacimli, 20 sayfadan fazla. Bu, görüşmeleri oldukça kısa sürede tamamlama fırsatını veren bir temel" dedi.
Ulyanov, "Her halükarda görüşmeleri mümkün olan en kısa zamanda, tercihen bu ay içerisinde tamamlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
İran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
DÜNYA
İran: Ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz
Dün, 22:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce