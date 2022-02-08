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https://tr.sputniknews.com/20220208/sakaryada-bir-kisi-binanin-havalandirma-bosluguna-duserek-sikisti-1053621943.html
Sakarya'da bir kişi binanın havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı
Sakarya'da bir kişi binanın havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T18:32+0300
2022-02-08T18:33+0300
yaşam
sakarya
bina
havalandırma
düşmek
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Sakarya Mahallesi Dönüş Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında çalışan K.G, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya'nın dört bir yanında yürüttüğümüz yangına müdahale, afete müdahale, kurtarma ve arama çalışmalarıyla vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Tam donanımlı, tecrübeli personelimiz ve 24 saat esasıyla işleyen sistemimizle kentimizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuzdayız" ifadesi kullanıldı.
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sakarya, bina, havalandırma , düşmek

Sakarya'da bir kişi binanın havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı

18:32 08.02.2022 (güncellendi: 18:33 08.02.2022)
© AABina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı
Bina çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Sakarya Mahallesi Dönüş Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında çalışan K.G, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya'nın dört bir yanında yürüttüğümüz yangına müdahale, afete müdahale, kurtarma ve arama çalışmalarıyla vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Tam donanımlı, tecrübeli personelimiz ve 24 saat esasıyla işleyen sistemimizle kentimizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuzdayız" ifadesi kullanıldı.
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