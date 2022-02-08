Süleymaniye Camii’nin siluetini bozan kalıplar söküldü

İnşaatın görüntüsünü paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!” diyerek inşaatı tartışmaya açmıştı. İnşaatın gündemin ilk sırasına yerleşmesinin ardından İlim Yayma Vakfı bir açıklama yaparak “Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" demişti.
İstanbul Fatih’te tarihi Süleymaniye semtinde İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan inşaat, Süleymaniye Camii’nin siluetini bozduğu gerekçesiyle günlerdir tartışılıyor.
İnşaatın görüntüsünü paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!” diyerek inşaatı tartışmaya açmıştı. İnşaatın gündemin ilk sırasına yerleşmesinin ardından İlim Yayma Vakfı bir açıklama yaparak “Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" demişti.