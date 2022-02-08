https://tr.sputniknews.com/20220208/yapimi-7-ayda-tamamlanan-tespih-dubaiden-120-bin-liraya-alici-buldu-1053619749.html

Yapımı 7 ayda tamamlanan tespih, Dubai'den 120 bin liraya alıcı buldu

Yapımı 7 ayda tamamlanan tespih, Dubai'den 120 bin liraya alıcı buldu

Kastamonu’da 9 ustanın 7 ayda tamamladığı 90 santimetre uzunluğundaki tespihi, Dubai'de yaşayan bir Türk iş insanı 120 bin TL'ye satın aldı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:27+0300

2022-02-08T17:27+0300

2022-02-08T17:27+0300

yaşam

tespih

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dubai

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usta

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kastamonu

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Tespih tasarımcısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu öncülüğünde Türkiye'nin seçkin 5 tespih ustası ile 4 ahşap ustasının bir araya gelerek her bir habbesi 22-27 milimetre olmak üzere 90 santimetre uzunluğunda tespih yaptı. 9 ustanın 7 ay çalışarak tamamladığı ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan tespih, ceviz ağacının kökünden yapılan ışıklandırılmış bir platforma yerleştirildi. Şövale kutusuna konulan tespih, tasarımcısı Yusuf Ekşioğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sosyal medyadaki paylaşımı gören Dubai'de yaşayan bir Türk, tespihi 120 bin liraya satın aldı.'Dünya'da da ses getirmişiz'Tespih tasarımcısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bizler bu projeyi gerçekleştirirken, maddiyattan ziyade bu camiaya yeni bir şey katmak istiyorduk ve istediğimizi de yaptık. Ben sanıyordum ki tüm Türkiye'de adından söz ettiren bir projeyi gerçekleştirdik ama tespihimize Dubai'den talip çıkınca; anladık ki Dünya'da da ses getirmişiz. Bu projenin satış bedeliyle de çok daha iyi projeler yaparak, bu alanda hem Kastamonu'yu hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.Tespihin yeni sahibinin Kastamonu'ya özel araç göndererek ürünü teslim alacağını söyleyen Ekşioğlu, “Bizi en çok mutlu eden olaylardan biri de tespihimizin kıymetini bilecek birilerine satılması. Umarım, bundan yıllar sonra da Kastamonu'da yapılan bu eserimiz; kıymetli yerlerde sergilenir ve bu sanatın devamlılığını sağlanır” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220206/turkiyede-benzeri-olmayan-90-santimetrelik-tespih-9-usta-7-ay-calisarak-yapti-1053528392.html

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tespih, satış, dubai, tl, usta, rekor, kastamonu