https://tr.sputniknews.com/20220209/15-yil-8-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-hirsiz--cekin-aslanlarim-cekin-yakisikli-cikalim-1053671522.html

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım

Kayseri’de ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T19:25+0300

2022-02-09T19:25+0300

2022-02-09T19:29+0300

türkiye

hırsız

kayseri

yakışıklı

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahsın basın mensuplarına “Çekin çekin yakışıklı çıkalım” diye seslendi.

türkiye

kayseri

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hırsız, kayseri, yakışıklı