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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım
Kayseri’de ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T19:25+0300
2022-02-09T19:29+0300
türkiye
hırsız
kayseri
yakışıklı
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahsın basın mensuplarına “Çekin çekin yakışıklı çıkalım” diye seslendi.
türkiye
kayseri
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hırsız, kayseri, yakışıklı

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım

19:25 09.02.2022 (güncellendi: 19:29 09.02.2022)
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW53993015 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım
15 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW539930
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Kayseri’de ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetten çıkartılan şahsın basın mensuplarına “Çekin çekin yakışıklı çıkalım” diye seslendi
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahsın basın mensuplarına “Çekin çekin yakışıklı çıkalım” diye seslendi.
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