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https://tr.sputniknews.com/20220209/abd-disisleri-lubnan-israil-sinir-anlasmazliginin-cozumunde-ilerleme-kaydedildi-1053636290.html
ABD Dışişleri: Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığının çözümünde ilerleme kaydedildi
ABD Dışişleri: Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığının çözümünde ilerleme kaydedildi
Lübnan ile İsrail arasındaki sınırların belirlenmesi müzakerelerinde ara buluculuk görevini yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T03:37+0300
2022-02-09T03:37+0300
dünya
lübnan
israil
sınır
müzakere
abd
abd dışişleri bakanlığı
amos hochstein
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ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere başkent Beyrut'a geldi.Hochstein, Lübnan'ın MTV televizyonunda yayınlanan açıklamasında, iki ülke arasında deniz sınırının belirlenmesi konusunda boşlukları azalttıklarını ifade etti.Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Hochstein, "Bir anlaşmaya varabiliriz. Lübnan ile İsrail'in buna karar vermesi gerekiyor. Anlaşmayı biz imzalamayacağız" diye konuştu.Lübnan ya da İsrail tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/israil-basbakani-bennett-lubnan-ya-da-gazze-ile-catismak-zorunda-kalabiliriz-1052600163.html
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lübnan, israil, sınır, müzakere, abd, abd dışişleri bakanlığı, amos hochstein

ABD Dışişleri: Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığının çözümünde ilerleme kaydedildi

03:37 09.02.2022
© REUTERS / Mohamed AzakirLübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Mohamed Azakir
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Lübnan ile İsrail arasındaki sınırların belirlenmesi müzakerelerinde ara buluculuk görevini yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, Akdeniz'de sınırların çizilmesi konusunda boşlukların azaldığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere başkent Beyrut'a geldi.
Hochstein, Lübnan'ın MTV televizyonunda yayınlanan açıklamasında, iki ülke arasında deniz sınırının belirlenmesi konusunda boşlukları azalttıklarını ifade etti.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Hochstein, "Bir anlaşmaya varabiliriz. Lübnan ile İsrail'in buna karar vermesi gerekiyor. Anlaşmayı biz imzalamayacağız" diye konuştu.
Lübnan ya da İsrail tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.
İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.
Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.
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