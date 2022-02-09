https://tr.sputniknews.com/20220209/diyarbakirda-chpden-elektrik-zammi-tepkisi-1053647782.html

Diyarbakır’da CHP’den elektrik zammı tepkisi

Diyarbakır’da CHP’den elektrik zammı tepkisi

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, yaptığı basın açıklaması ile elektrik zamlarına tepki gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapıldığı belirtilen... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T12:29+0300

2022-02-09T12:29+0300

2022-02-09T12:29+0300

diyarbakır

zam

tepki

açıklama

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

akp

elektrik

elektrik kesintisi

elektrik faturası

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CHP birçok ilde elektrik zamları ile ilgili açıklama yaptı. Diyarbakır’da da yapılan açıklama CHP İl binası önünde yapıldı. Birçok partilinin katıldığı açıklamada basın metnini okuyan CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Aziz Mahmut Uysal, “Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor” dedi.‘Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı’Hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştığını söyleyen Uysal, “Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları! Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile 'kademeli zam, kademeli zulüm' politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte ‘kademeli tarife’ adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi” dedi.‘Şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenleme’“Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar” diyen Uysal şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220209/hizir-orucu-haftasinda-alevilerden-tepki-elektrik-faturasini-odemeyecegiz-kesilirse-devlet-utansin-1053645825.html

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diyarbakır, zam, tepki, açıklama, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik faturası, elektrik zammı