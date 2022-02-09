https://tr.sputniknews.com/20220209/diyarbakirda-chpden-elektrik-zammi-tepkisi-1053647782.html
Diyarbakır’da CHP’den elektrik zammı tepkisi
Diyarbakır’da CHP’den elektrik zammı tepkisi
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, yaptığı basın açıklaması ile elektrik zamlarına tepki gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapıldığı belirtilen... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:29+0300
2022-02-09T12:29+0300
2022-02-09T12:29+0300
diyarbakır
zam
tepki
açıklama
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
akp
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik faturası
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CHP birçok ilde elektrik zamları ile ilgili açıklama yaptı. Diyarbakır’da da yapılan açıklama CHP İl binası önünde yapıldı. Birçok partilinin katıldığı açıklamada basın metnini okuyan CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Aziz Mahmut Uysal, “Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor” dedi.‘Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı’Hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştığını söyleyen Uysal, “Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları! Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile 'kademeli zam, kademeli zulüm' politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte ‘kademeli tarife’ adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi” dedi.‘Şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenleme’“Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar” diyen Uysal şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220209/hizir-orucu-haftasinda-alevilerden-tepki-elektrik-faturasini-odemeyecegiz-kesilirse-devlet-utansin-1053645825.html
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, zam, tepki, açıklama, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik faturası, elektrik zammı
Diyarbakır’da CHP’den elektrik zammı tepkisi
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Özel
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, yaptığı basın açıklaması ile elektrik zamlarına tepki gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapıldığı belirtilen açıklamada, “Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır” dendi.
CHP birçok ilde elektrik zamları ile ilgili açıklama yaptı. Diyarbakır’da da yapılan açıklama CHP İl binası önünde yapıldı. Birçok partilinin katıldığı açıklamada basın metnini okuyan CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Aziz Mahmut Uysal, “Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor” dedi.
‘Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı’
Hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştığını söyleyen Uysal, “Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları! Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile 'kademeli zam, kademeli zulüm' politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte ‘kademeli tarife’ adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi” dedi.
‘Şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenleme’
“Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar” diyen Uysal şunları söyledi:
“Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır.”