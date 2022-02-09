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Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı
Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı
Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T21:45+0300
2022-02-09T21:45+0300
2022-02-09T21:46+0300
spor
futbolcu
kurt zouma
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Kurt Zouma'nın kedilerine eziyet ettiği görüntüler tepki çekti.BBC'nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.Zouma'nın forma giydiği İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı. Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı. Kedisini tekmelediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkilerin odağında yer alan Kurt Zouma hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi olan Zouma özür dilemişti
https://tr.sputniknews.com/20220208/kedisine-iskence-eden-futbolcu-zoumaya-sorusturma-1053598205.html
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futbolcu, kurt zouma, rspca
Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı 21:45 09.02.2022 (güncellendi: 21:46 09.02.2022) Abone ol
Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Kurt Zouma'nın kedilerine eziyet ettiği görüntüler tepki çekti.
BBC'nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.
Zouma'nın forma giydiği İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı.
Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı.
Kedisini tekmelediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkilerin odağında yer alan Kurt Zouma hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi olan Zouma özür dilemişti