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Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı
Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:32+0300
2022-02-09T16:32+0300
2022-02-09T16:55+0300
spor
kayserispor
fenerbahçe
futbol
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı. Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahce-ziraat-turkiye-kupasina-veda-etti-1053628779.html
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kayserispor, fenerbahçe, futbol
Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı 16:32 09.02.2022 (güncellendi: 16:55 09.02.2022) Abone ol
Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren
Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.
Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör
Hikmet Karaman teselli etti.
Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı.
Karaman, takım oyuncularını da tek tek
tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.