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Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı
Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:32+0300
2022-02-09T16:55+0300
spor
kayserispor
fenerbahçe
futbol
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı. Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahce-ziraat-turkiye-kupasina-veda-etti-1053628779.html
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kayserispor, fenerbahçe, futbol

Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı

16:32 09.02.2022 (güncellendi: 16:55 09.02.2022)
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZGalibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı
Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZ
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Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.
Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.
Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı.
Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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