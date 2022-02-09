https://tr.sputniknews.com/20220209/galibiyet-golunu-atan-ramazan-civelek-gozyaslarini-tutamadi-1053664482.html

Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı

Galibiyet golünü atan Ramazan Civelek gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T16:32+0300

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spor

kayserispor

fenerbahçe

futbol

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı. Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.

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kayserispor, fenerbahçe, futbol