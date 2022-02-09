Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı belirtildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı belirtildi.