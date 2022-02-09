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Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı
Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı
Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T21:56+0300
2022-02-09T22:16+0300
halil falyalı
son dakika
gözaltı
istanbul
cinayet
silahlı saldırı
türkiye
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Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html
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halil falyalı, son dakika, gözaltı, istanbul, cinayet, silahlı saldırı

Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

21:56 09.02.2022 (güncellendi: 22:16 09.02.2022)
© AAHalil Falyalı cinayeti
Halil Falyalı cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı belirtildi.
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
DÜNYA
Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
Dün, 21:26
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