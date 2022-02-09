https://tr.sputniknews.com/20220209/halil-falyalinin-oldurulmesi-ile-ilgili-3-kisi-istanbulda-gozaltina-alindi-1053676785.html

Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T21:56+0300

2022-02-09T21:56+0300

2022-02-09T22:16+0300

halil falyalı

son dakika

gözaltı

istanbul

cinayet

silahlı saldırı

türkiye

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Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html

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halil falyalı, son dakika, gözaltı, istanbul, cinayet, silahlı saldırı