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https://tr.sputniknews.com/20220209/hindistanda-bir-tepede-45-saat-mahsur-kalan-genc-kurtarildi--1053666958.html
Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı
Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı
Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde, bir tepedeki oyukta 45 saat boyunca mahsur kalan gencin kurtarıldığı açıklandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:18+0300
2022-02-09T17:28+0300
dünya
hindistan
tepe
kurtarma operasyonu
kerala
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Eyalete bağlı 1000 metre yüksekliğindeki Kurumbachi Tepesi’nde, 45 saat boyunca aç ve susuz kalan 23 yaşındaki Cherattil Babu kurtarıldı. Babu’nun, yerinin tespit edilebilmesi için cep telefonuyla ailesine ve arkadaşlarına bulunduğu yerin fotoğraflarını çekip gönderdiği belirtildi. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan'ın, arama kurtarma çalışmaları için Hint ordusundan ve Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) destek istediği belirtildi.45 saat boyunca aç ve susuz kurtarılmayı bekleyen Babu’nun telefonunun şarjı bittiğinde kurtarma çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi. Babu’yu kurtarma operasyonuna 75’ten fazla personelin katıldığı bilgisi paylaşıldı. Babu, 7 Şubat’ta iki arkadaşı ile Kurumbachi Tepesi’nde doğa yürüyüşüne çıkmıştı ancak tepeden aşağı doğru inerken ayağı kayıp bir oyukta sıkışıp mahsur kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211001/kendini-arayan-adam-dunya-basininda-1049413668.html
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hindistan, tepe, kurtarma operasyonu, kerala

Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

17:18 09.02.2022 (güncellendi: 17:28 09.02.2022)
© İHA / İHA-AW539797Hindistan- Mahsur kalan genç
Hindistan- Mahsur kalan genç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA / İHA-AW539797
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Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde, bir tepedeki oyukta 45 saat boyunca mahsur kalan gencin kurtarıldığı açıklandı.
Eyalete bağlı 1000 metre yüksekliğindeki Kurumbachi Tepesi’nde, 45 saat boyunca aç ve susuz kalan 23 yaşındaki Cherattil Babu kurtarıldı.
Babu’nun, yerinin tespit edilebilmesi için cep telefonuyla ailesine ve arkadaşlarına bulunduğu yerin fotoğraflarını çekip gönderdiği belirtildi. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan'ın, arama kurtarma çalışmaları için Hint ordusundan ve Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) destek istediği belirtildi.
45 saat boyunca aç ve susuz kurtarılmayı bekleyen Babu’nun telefonunun şarjı bittiğinde kurtarma çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi.
Babu’yu kurtarma operasyonuna 75’ten fazla personelin katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Babu, 7 Şubat’ta iki arkadaşı ile Kurumbachi Tepesi’nde doğa yürüyüşüne çıkmıştı ancak tepeden aşağı doğru inerken ayağı kayıp bir oyukta sıkışıp mahsur kalmıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
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