https://tr.sputniknews.com/20220209/japonya-ukrayna-krizinin-tirmanmasi-halinde-elindeki-fazla-gazi-avrupaya-gondermeyi-planliyor--1053655727.html

Japonya, Ukrayna krizinin tırmanması halinde elindeki fazla gazı Avrupa’ya göndermeyi planlıyor

Japonya, Ukrayna krizinin tırmanması halinde elindeki fazla gazı Avrupa’ya göndermeyi planlıyor

Japonya; Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması durumunda sevkiyatların aksayacağı yönündeki endişeler doğrultusunda Avrupa’ya elindeki doğalgazın bir... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:21+0300

2022-02-09T14:21+0300

2022-02-09T14:21+0300

ukrayna krizi

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Batı’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği histerisi sürerken, Japonya, Avrupa’nın enerji güvenliği konusunda bu iddialardan kaynaklı olarak duyulan endişeleri gidermeye yönelik bir adım attı. Japonya Ticaret Bakanı Koiçi Hagiuda, Avrupa’ya ellerindeki sıvılaştırılmış doğalgazın bir kısmını göndermeyi teklif etti. Özel Japon şirketlerinin çok sayıda sevkiyatı Avrupa’ya yönlendirmekte olduğunu kaydeden Hagiuda, sevkiyat miktarı konusunda bilgi vermedi. Gazetecilere konuşan Hagiuda, “Mart ayında Avrupa’ya daha fazla gemi gönderilecek” dedi ama önceliğin Japonya içindeki taleplerin karşılanmasına verileceğini de vurguladı. ABD ve AB büyükelçilerinden ‘Avrupa’daki yakıt ihtiyacının’ temin edilmesi yönünde talep aldıklarını Japon Bakan, “Hem ABD hem de AB ile bu işbirliğinin ancak Japonya’nın elektrik ve gaz sevkiyatlarını etkilemeyecek oranda gerçekleştirileceğine dair temas kurduk” ifadelerini kullandı. ABD ve AB son aylarda Rusya'yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor. Bloomberg daha önce AB ve Avrupa’nın, Ukrayna’da gerginliğin tırmanması durumunda Avrupa için Rusya’dan alınan gaza alternatif bulmaya çalıştığını yazmıştı. Haberde bu amaçla büyük ihracatçı ve ithalatçılarla görüşüldüğü belirtmişti. Nikkei gazetesinin haberinde de, geçen yıla kıyasla yüzde 10 daha yüksek LNG stoğuna sahip Japonya’nın, Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması durumunda elindeki gazın fazlasını Avrupa’ya göndermeyi planladığı aktarılmıştı. 2020 yılında yaklaşık 74.5 milyon ton LNG satın alan Japonya’nın bu alandaki ithalatta ilk sırada yer aldığı da basına yansıyan bilgiler arasında.

https://tr.sputniknews.com/20220209/rusya-talep-gelirse-avrupaya-gaz-sevkiyati-artirilabilir-1053648033.html

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