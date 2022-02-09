https://tr.sputniknews.com/20220209/kanada-polisinden-78-yasindaki-adama-ters-kelepce-1053652297.html
Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe
Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe
Kanada'nın başkenti Ottawa'da polis memuru, zorunlu aşı ve koronavirüs kısıtlamaları karşıtı kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:31+0300
2022-02-09T13:31+0300
2022-02-09T13:40+0300
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ottawa
koronavirüs
aşı
polis
ters kelepçe
gözaltı
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Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyoncuların hayatı felç eden protestosu sürüyor. Bir polis memuru, kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki Gerry Charlebois'u durdurup kimliğini istedi. Polis, kimliğini vermeyip aracına yönelen yaşlı adamı kolundan tutup gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşlı adamı hırpalayan polise çevreden tepki geldi, ancak polis yaşlı adamı ters kelepçe takarak gözaltına aldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise polislere, "Yaşlı bir adamın canını yakıyorsunuz, o bir Kanada vatandaşı" diyerek duruma tepki gösterdi. 'Korna çalma yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle gözaltına alınan yaşlı adam polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kanadada-asi-zorunlulugu-karsiti-kamyon-suruculerinin-kornalari-mahkeme-karariyla-susturuldu-1053590922.html
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kanada, ottawa, koronavirüs, aşı, polis, ters kelepçe, gözaltı
Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe
13:31 09.02.2022 (güncellendi: 13:40 09.02.2022) Abone ol
Kanada'nın başkenti Ottawa'da polis memuru, zorunlu aşı ve koronavirüs kısıtlamaları karşıtı kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki yaşlı adamı hırpalayıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı.
Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyoncuların hayatı felç eden protestosu sürüyor. Bir polis memuru, kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki Gerry Charlebois'u durdurup kimliğini istedi. Polis, kimliğini vermeyip aracına yönelen yaşlı adamı kolundan tutup gözaltına almak istedi.
Bu sırada yaşlı adamı hırpalayan polise çevreden tepki geldi, ancak polis yaşlı adamı ters kelepçe takarak gözaltına aldı.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise polislere, "Yaşlı bir adamın canını yakıyorsunuz, o bir Kanada vatandaşı" diyerek duruma tepki gösterdi.
'Korna çalma yasağını ihlal ettiği' gerekçesiyle gözaltına alınan yaşlı adam polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.