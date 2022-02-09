Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi'nin zamlardan sonraki maliyet değişim tablolarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadesini kullandı.Yavaş, Kasım 2021, Aralık 2021, Ocak 2022 ve Şubat 2022 dönemlerine ait Halk Ekmek elektrik faturalarının ne kadar olduğunu açıkladı.Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşımda Kasım 2021'de 501.122 TL olan faturanın aralık ayında 595.904 TL, Ocak 2022'de 882.057 TL ve şubat ayında ise 1.061.436 TL olduğu görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan belediyenin maliyet değişim tablolarını kamuoyu ile paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadesini kullandı.
Yavaş, Kasım 2021, Aralık 2021, Ocak 2022 ve Şubat 2022 dönemlerine ait Halk Ekmek elektrik faturalarının ne kadar olduğunu açıkladı.