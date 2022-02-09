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https://tr.sputniknews.com/20220209/pasinyan-azerbaycani-nahcivana-baglayacak-demiryolu-icin-imzalar-atilmali-1053678885.html
Paşinyan: Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak demiryolu için imzalar atılmalı
Paşinyan: Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak demiryolu için imzalar atılmalı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermeni topraklarından geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryoluyla ilgili anlaşmanın... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T23:00+0300
2022-02-09T23:00+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
nikol paşinyan
demiryolu
nahçıvan
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Ermenistan parlamentosunda vekillerin soruların yanıtlayan Paşinyan, Dağlık Karabağ'da açılması planlanan demiryolu hakkında "Bunun yasal olarak kayıt altına alınması, kağıt üzerinde imzalanması gerekiyor" dedi.Ermenistan'ın Azerbaycan ve Rusya'ya karayollarının açılmasıyla ilgili teklifler de sunduğunu anlatan Paşinyan, Azerbaycan'dan olumlu yanıt almaları halinde karayollarının yenilenmesi ve inşasıyla ilgili çalışmaları yürütmeye hazır olduklarını vurguladı.Dağlık Karabağ'da ulaşım hatları açılması konusu, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin olarak 9 Kasım 2020'de vardıkları anlaşmada yer almıştı.Anlaşmanın 9. maddesinde "Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj kaldırılır. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların her iki yönde sorunsuz şekilde seyahat etmesinin organizasyonu amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın güvenliğini garanti eder. Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Sınır Birimi organları tarafından gerçekleştirilir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası sağlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.'Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamayı, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz'Paşinyan, hükümet olarak hedeflerinin Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak olduğunu belirtti.Paşinyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümetimizin hedefi, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak. Müzakerelere hazırız. Müzakerelerin formatını daha önce söyledik, bu biliniyor."'Türkiye'den olumlu sinyaller alıyoruz'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ikinci görüşmesinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşeceğini kaydederek "Bu görüşmede, özel temsilciler arasında devlet sınırının açılmasına ve diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik kapsamlı müzakerelere başlanacağını umuyoruz. Ankara'dan olumlu sinyaller alıyoruz" ifadelerini kullandı.'Bakü'ye sınırdaki birliklerin eşit mesafede çekilmesini önerdik'Bu arada Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır meselesine de değindi.26 Kasım 2021'de Soçi'de varılan anlaşmanın sınırda güvenlik istikrarın artırılmasını, sınırın belirlenmesi için ikili komisyon kurulmasını öngördüğünü ve bu bağlamda Erivan'ın sınırdaki birliklerin karşılıklı olarak çekilmesini önerdiğini anlatan Paşinyan, "Bu, Ermenistan ve Azerbaycan birliklerinin sınır hattından eşit uzaklıkta çekilmesini, ardından sınır muhafızlarını konuşlandırılmasını ve anlaşmaların uygulanması için uluslararası gözlem sürecinin başlamasını ifade ediyor" dedi.'108 kayıp Azeri'nin cenazelerini Bakü'ye teslim ettik'Paşinyan, son bir yıl içinde, 1990'ların başındaki birinci Karabağ savaşı sırasında kaybolan 108 Azeri vatandaşının cenazelerini Bakü'ye teslim ettiklerini, yakında 2 kişinin cenazesini de teslim edeceklerini açıkladı.Ermenistan'ın bu işlemi ön koşul olmadan gerçekleştirdiğinin altını çizen Paşinyan, Azeri tarafından da aynı şekilde hareket etmesini beklediklerini söyledi.'2020'deki çatışmalarda 3812 kişiyi kaybettik'Ermenistan Başbakanı, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda 3812 kişiyi kaybettiklerini de kaydederek bunların 3 bin 736'sının asker, 76'sının sivil olduğunu belirtti.Paşinyan, 196'sı asker ve 21'i sivil 217 kişiden haber alınamadığını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/ermenistanin-antalyadaki-foruma-katilimi-turkiye-ile-24-subatta-yapilacak-muzakerelere-bagli-1053671315.html
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ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, demiryolu, nahçıvan

Paşinyan: Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak demiryolu için imzalar atılmalı

23:00 09.02.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян / Fotoğraf bankasına girErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı Ermeni topraklarından geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryoluyla ilgili anlaşmanın imzalanması gerektiğini söyledi.
Ermenistan parlamentosunda vekillerin soruların yanıtlayan Paşinyan, Dağlık Karabağ'da açılması planlanan demiryolu hakkında "Bunun yasal olarak kayıt altına alınması, kağıt üzerinde imzalanması gerekiyor" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan ve Rusya'ya karayollarının açılmasıyla ilgili teklifler de sunduğunu anlatan Paşinyan, Azerbaycan'dan olumlu yanıt almaları halinde karayollarının yenilenmesi ve inşasıyla ilgili çalışmaları yürütmeye hazır olduklarını vurguladı.

Dağlık Karabağ'da ulaşım hatları açılması konusu, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin olarak 9 Kasım 2020'de vardıkları anlaşmada yer almıştı.
Anlaşmanın 9. maddesinde "Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj kaldırılır. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların her iki yönde sorunsuz şekilde seyahat etmesinin organizasyonu amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın güvenliğini garanti eder. Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Sınır Birimi organları tarafından gerçekleştirilir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası sağlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

'Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamayı, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz'

Paşinyan, hükümet olarak hedeflerinin Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak olduğunu belirtti.
Paşinyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümetimizin hedefi, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak. Müzakerelere hazırız. Müzakerelerin formatını daha önce söyledik, bu biliniyor."

'Türkiye'den olumlu sinyaller alıyoruz'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ikinci görüşmesinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşeceğini kaydederek "Bu görüşmede, özel temsilciler arasında devlet sınırının açılmasına ve diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik kapsamlı müzakerelere başlanacağını umuyoruz. Ankara'dan olumlu sinyaller alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bakü'ye sınırdaki birliklerin eşit mesafede çekilmesini önerdik'

Bu arada Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır meselesine de değindi.
26 Kasım 2021'de Soçi'de varılan anlaşmanın sınırda güvenlik istikrarın artırılmasını, sınırın belirlenmesi için ikili komisyon kurulmasını öngördüğünü ve bu bağlamda Erivan'ın sınırdaki birliklerin karşılıklı olarak çekilmesini önerdiğini anlatan Paşinyan, "Bu, Ermenistan ve Azerbaycan birliklerinin sınır hattından eşit uzaklıkta çekilmesini, ardından sınır muhafızlarını konuşlandırılmasını ve anlaşmaların uygulanması için uluslararası gözlem sürecinin başlamasını ifade ediyor" dedi.

'108 kayıp Azeri'nin cenazelerini Bakü'ye teslim ettik'

Paşinyan, son bir yıl içinde, 1990'ların başındaki birinci Karabağ savaşı sırasında kaybolan 108 Azeri vatandaşının cenazelerini Bakü'ye teslim ettiklerini, yakında 2 kişinin cenazesini de teslim edeceklerini açıkladı.
Ermenistan'ın bu işlemi ön koşul olmadan gerçekleştirdiğinin altını çizen Paşinyan, Azeri tarafından da aynı şekilde hareket etmesini beklediklerini söyledi.

'2020'deki çatışmalarda 3812 kişiyi kaybettik'

Ermenistan Başbakanı, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda 3812 kişiyi kaybettiklerini de kaydederek bunların 3 bin 736'sının asker, 76'sının sivil olduğunu belirtti.
Paşinyan, 196'sı asker ve 21'i sivil 217 kişiden haber alınamadığını ekledi.
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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