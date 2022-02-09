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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/scholz-ortak-hedefimiz-avrupada-savasi-onlemek-1053633243.html
Scholz: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek
Scholz: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna krizinde son derece gergin durumun yatışmasını sağlamak istediklerini kaydederek, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:30+0300
2022-02-09T00:30+0300
ukrayna krizi
almanya
fransa
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andrzej duda
gerilim
emmanuel macron
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.Avrupa’daki partnerlerle yakın diyalog içinde olduklarını ifade eden Scholz, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemektir" dedi.Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu savunarak, "Durum değerlendirmemiz çok benzerdir. Aynı şekilde tavrımız da. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak" diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden ile dün görüştüğünü ve onunla da hemfikir olduğunu dile getiren Scholz, "Son derece gergin durumda tansiyonun azaltılmasını sağlamak istiyoruz. Müzakerelere ve çözüme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Scholz, Fransa’nın AB Dönem Başkanlığını, Polonya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanlığını ve Almanya’nın G7 Başkanlığını yürüttüğünü dile getirerek, üç ülkenin Avrupa ve küresel güvenlik konularında özel sorumluluk taşıdığını anlattı.Bundan dolayı buradaki görüşmenin faydalı olacağını belirten Scholz, "Bir amaç için birlikteyiz; Avrupa’da barışı korumak, diplomasi ve net mesajlar yoluyla" değerlendirmesini yaptı.Scholz, bu konuda hep birlikte hareket edeceklerini aktardı.Duda: Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazımDiğer yandan Polonya Devlet Başkanı Duda, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) 1989'dan bu yana çok zor durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.“Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazım” diyen Duda, bunun temel bir görev olduğunu kaydetti.Duda, bu konuda dayanışma içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, “Tek sesle konuştuğumuzu, geri adım atmayacağımızı ve kimseyi yarı yolda bırakmayacağımızı göstermemiz lazım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-rusyayla-diyalogu-surdurme-ihtiyaci-var-1053631321.html
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almanya, fransa, ukrayna, polonya, andrzej duda, gerilim, emmanuel macron

Scholz: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek

00:30 09.02.2022
© REUTERS / Hannibal HanschkeAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna krizinde son derece gergin durumun yatışmasını sağlamak istediklerini kaydederek, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemektir" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.
Avrupa’daki partnerlerle yakın diyalog içinde olduklarını ifade eden Scholz, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemektir" dedi.
Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu savunarak, "Durum değerlendirmemiz çok benzerdir. Aynı şekilde tavrımız da. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak" diye konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden ile dün görüştüğünü ve onunla da hemfikir olduğunu dile getiren Scholz, "Son derece gergin durumda tansiyonun azaltılmasını sağlamak istiyoruz. Müzakerelere ve çözüme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Scholz, Fransa’nın AB Dönem Başkanlığını, Polonya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanlığını ve Almanya’nın G7 Başkanlığını yürüttüğünü dile getirerek, üç ülkenin Avrupa ve küresel güvenlik konularında özel sorumluluk taşıdığını anlattı.
Bundan dolayı buradaki görüşmenin faydalı olacağını belirten Scholz, "Bir amaç için birlikteyiz; Avrupa’da barışı korumak, diplomasi ve net mesajlar yoluyla" değerlendirmesini yaptı.
Scholz, bu konuda hep birlikte hareket edeceklerini aktardı.

Duda: Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazım

Diğer yandan Polonya Devlet Başkanı Duda, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) 1989'dan bu yana çok zor durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.
“Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazım” diyen Duda, bunun temel bir görev olduğunu kaydetti.
Duda, bu konuda dayanışma içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, “Tek sesle konuştuğumuzu, geri adım atmayacağımızı ve kimseyi yarı yolda bırakmayacağımızı göstermemiz lazım" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
Ukrayna krizi
Macron: Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç var
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