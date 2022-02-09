https://tr.sputniknews.com/20220209/ziraat-bankasindan-ciftcilere-odeme-kolayligi-1053643319.html

Ziraat Bankası'ndan çiftçilere ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası'ndan çiftçilere ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası, kredi borcunu ödeyemeyip takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlayacak. Takipteki borcunu tek seferde ödeyenden faiz alınmayacak... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T10:50+0300

2022-02-09T10:50+0300

2022-02-09T11:01+0300

ekonomi

banka

çiftçi

ziraat

destek

ekonomi

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Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada takipteki tarımsal kredisi borçluları için ödeme kolaylığı başlatıyor. Bankadan yapılan açıklamada borçların faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceği ifade edildi.Ziraat Bankası, borcun tek seferde ödenirse takip eden dönem için temerrüt ya da faiz alınmayacağını açıkladı.Söz konusu uygulama 31 mart 2022'ye kadar sürecek.Bankadan yapılan açıklama şöyle;Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk ayrıca “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi Şubelerimize bekliyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/bakan-pakdemirli-son-35-senede-ciftcimizin-geliri-artmistir-borclarinda-da-azalma-vardir-1053397177.html

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banka, çiftçi, ziraat, destek, ekonomi