Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220209/ziraat-bankasindan-ciftcilere-odeme-kolayligi-1053643319.html
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere ödeme kolaylığı
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere ödeme kolaylığı
Ziraat Bankası, kredi borcunu ödeyemeyip takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlayacak. Takipteki borcunu tek seferde ödeyenden faiz alınmayacak... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T10:50+0300
2022-02-09T11:01+0300
ekonomi
banka
çiftçi
ziraat
destek
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043940486_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5aa8502400799c30114bb67769f2c745.jpg
Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada takipteki tarımsal kredisi borçluları için ödeme kolaylığı başlatıyor. Bankadan yapılan açıklamada borçların faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceği ifade edildi.Ziraat Bankası, borcun tek seferde ödenirse takip eden dönem için temerrüt ya da faiz alınmayacağını açıkladı.Söz konusu uygulama 31 mart 2022'ye kadar sürecek.Bankadan yapılan açıklama şöyle;Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk ayrıca “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi Şubelerimize bekliyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/bakan-pakdemirli-son-35-senede-ciftcimizin-geliri-artmistir-borclarinda-da-azalma-vardir-1053397177.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043940486_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a47fa971ad748c98e60ab6034fc4fc9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, çiftçi, ziraat, destek, ekonomi

Ziraat Bankası'ndan çiftçilere ödeme kolaylığı

10:50 09.02.2022 (güncellendi: 11:01 09.02.2022)
© AAZiraat Bankası
Ziraat Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
Abone ol
Ziraat Bankası, kredi borcunu ödeyemeyip takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlayacak. Takipteki borcunu tek seferde ödeyenden faiz alınmayacak. Ödeme güçlüğü olan çiftçiye 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak.
Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada takipteki tarımsal kredisi borçluları için ödeme kolaylığı başlatıyor. Bankadan yapılan açıklamada borçların faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceği ifade edildi.
Ziraat Bankası, borcun tek seferde ödenirse takip eden dönem için temerrüt ya da faiz alınmayacağını açıkladı.
Söz konusu uygulama 31 mart 2022'ye kadar sürecek.
Bankadan yapılan açıklama şöyle;
"Ziraat Bankası, tarımsal faaliyette bulunan müşterilerinin tüm ihtiyaçlarının finansmanındaki desteğine ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkânlar sağlıyor. Söz konusu ödeme kolaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, 'Bu imkân ile 30.11.2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. 31.03.2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir. Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir'"
Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk ayrıca “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi Şubelerimize bekliyoruz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: Son 3.5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır
2 Şubat, 18:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce