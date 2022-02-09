Ziraat Bankası'ndan çiftçilere ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada takipteki tarımsal kredisi borçluları için ödeme kolaylığı başlatıyor. Bankadan yapılan açıklamada borçların faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceği ifade edildi.Ziraat Bankası, borcun tek seferde ödenirse takip eden dönem için temerrüt ya da faiz alınmayacağını açıkladı.Söz konusu uygulama 31 mart 2022'ye kadar sürecek.Bankadan yapılan açıklama şöyle;Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk ayrıca “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi Şubelerimize bekliyoruz” dedi.
Ziraat Bankası, kredi borcunu ödeyemeyip takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlayacak. Takipteki borcunu tek seferde ödeyenden faiz alınmayacak. Ödeme güçlüğü olan çiftçiye 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak.
Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada takipteki tarımsal kredisi borçluları için ödeme kolaylığı başlatıyor. Bankadan yapılan açıklamada borçların faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceği ifade edildi.
Ziraat Bankası, borcun tek seferde ödenirse takip eden dönem için temerrüt ya da faiz alınmayacağını açıkladı.
Söz konusu uygulama 31 mart 2022'ye kadar sürecek.
Bankadan yapılan açıklama şöyle;
"Ziraat Bankası, tarımsal faaliyette bulunan müşterilerinin tüm ihtiyaçlarının finansmanındaki desteğine ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkânlar sağlıyor. Söz konusu ödeme kolaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, 'Bu imkân ile 30.11.2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. 31.03.2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir. Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir'"
Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk ayrıca “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi Şubelerimize bekliyoruz” dedi.