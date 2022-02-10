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132 yıllık taş yol suyla doldu
132 yıllık taş yol suyla doldu
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 132 yılda tamamlanan taş yol, eriyen karlarla birlikte suyla doldu. Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köy ve... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T16:14+0300
2022-02-10T16:14+0300
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erzincan
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Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı.İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü.1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor.Kemaliye ile Divriği ilçesini de birbirine bağlayan taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor.Taş yol, bu kış da eriyen karların ardından suyla doldu, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.'Çözüm istiyoruz'Gümüş Çeşme köyünde yaşayan Mehmet Akyüz, taş yolda özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığını belirterek, "Tünel içerisinde biriken su sebebiyle ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Kışın özellikle 1 ay kar yağdığında yolumuz genelde kapalı oluyor. Bakım yapılmıyor. Karayolları geldiği zaman Gümüş Çeşme ve Çaltı'da sadece asfaltı açıp, bu tarafa girmiyor. Bu tarafı genelde köy hizmetleri açıyor. Yoksa yolumuz kapalı. Karayolları'na ait yolumuz yapılacak bir çalışmayla daha güzel hale gelebilir. Taş yoldaki sıkıntılar sebebiyle bazen köylerde ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Yol sebebiyle nakliyede sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. İnşallah bu sıkıntılar çözülür, biz de üretimimizi artırırız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/zonguldak-istanbul-karayolu-4-gunde-ikinci-defa-heyelan-nedeniyle-kapandi-1053332175.html
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erzincan, yol, sel

132 yıllık taş yol suyla doldu

16:14 10.02.2022
© DHA132 yıllık taş yol suyla doldu
132 yıllık taş yol suyla doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 132 yılda tamamlanan taş yol, eriyen karlarla birlikte suyla doldu. Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köy ve mezralara ulaşım sağlanan 7 kilometrelik yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.
Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı.
İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü.
1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor.
Kemaliye ile Divriği ilçesini de birbirine bağlayan taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor.
Taş yol, bu kış da eriyen karların ardından suyla doldu, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

'Çözüm istiyoruz'

Gümüş Çeşme köyünde yaşayan Mehmet Akyüz, taş yolda özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığını belirterek, "Tünel içerisinde biriken su sebebiyle ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Kışın özellikle 1 ay kar yağdığında yolumuz genelde kapalı oluyor. Bakım yapılmıyor. Karayolları geldiği zaman Gümüş Çeşme ve Çaltı'da sadece asfaltı açıp, bu tarafa girmiyor. Bu tarafı genelde köy hizmetleri açıyor. Yoksa yolumuz kapalı. Karayolları'na ait yolumuz yapılacak bir çalışmayla daha güzel hale gelebilir. Taş yoldaki sıkıntılar sebebiyle bazen köylerde ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Yol sebebiyle nakliyede sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. İnşallah bu sıkıntılar çözülür, biz de üretimimizi artırırız" dedi.
Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde heyelan meydana geldi. Karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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1 Şubat, 03:30
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