https://tr.sputniknews.com/20220210/abd-baskani-biden-enflasyona-karsi-ellerindeki-her-araci-kullandiklarini-belirtti-1053717843.html

ABD Başkanı Biden, enflasyona karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirtti

ABD Başkanı Biden, enflasyona karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, fiyat artışlarına karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirterek, enflasyonun bu yıl sonunda azalmasının beklendiğini bildirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T19:55+0300

2022-02-10T19:55+0300

2022-02-10T19:55+0300

ekonomi

joe biden

enflasyon

araç

abd

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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ABD Başkanı Joe Biden,ülkesinde bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Amerikalıların bütçelerinin baskılandığının farkında olduklarına işaret eden Biden, yüksek fiyatlarla mücadeleye yönelik ellerindeki her aracı kullandıklarını, ocak verisinin bu zorluğun üstesinden gelineceğine dair işaretleri de gösterdiğini kaydetti.Biden, "Bugünkü veri yüksek olsa da uzmanlar 2022'nin sonuna kadar enflasyonda önemli ölçüde gevşeme öngörmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.Geçen ay reel ücret artışı yaşandığını ve geçen yıl manşet enflasyonun yaklaşık dörtte birini oluşturan otomobil fiyatlarında gevşeme görüldüğünü anımsatan Biden, işsizlik maaşı başvurularının da düşmeye devam ettiğini aktardı.Biden, ABD'nin altyapısını ve üretimini yeniden inşa etmeye de devam edeceklerini vurgulayarak, ülkedeki tedarik zincirlerini güçlendirebileceklerini ifade etti.İlaç, çocuk ve yaşlı bakımı ile enerji maliyetleriyle de mücadeleyi sürdüreceklerine işaret eden Biden, ABD pazarını daha rekabetçi hale getirmek ve tüketicilere daha fazla seçenek sunmak için rekabeti de teşviki sürdüreceklerini bildirdi.ABD'de TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Yıllık enflasyon 40 yılın zirvesindeki yerini korudu.

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joe biden, enflasyon, araç, abd, tüketici fiyat endeksi (tüfe)