https://tr.sputniknews.com/20220210/adanada-kacak-akaryakit-operasyonu-ne-cabuk-haberiniz-oldu-1053694366.html

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 'Ne çabuk haberiniz oldu'

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 'Ne çabuk haberiniz oldu'

Adana'da bir geri dönüşüm tesisi ile dolum yapılan tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:40+0300

2022-02-10T11:40+0300

2022-02-10T11:40+0300

türkiye

kaçakçılık

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

adana

akaryakıt

polis

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi ile bu tesiste dolum yapılan bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polisi karşısında gören zanlılar şaşkına dönerek, “Ne çabuk haberiniz oldu daha ilk işimizde bizi yakaladınız” diyerek tepki gösterdi.Polis yaptığı aramada tesiste ve tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/kacak-avlanan-550-kilo-deniz-patlicani-ele-gecirildi-1053328067.html

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kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, adana, akaryakıt, polis