Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220210/adanada-kacak-akaryakit-operasyonu-ne-cabuk-haberiniz-oldu-1053694366.html
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 'Ne çabuk haberiniz oldu'
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 'Ne çabuk haberiniz oldu'
Adana'da bir geri dönüşüm tesisi ile dolum yapılan tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:40+0300
2022-02-10T11:40+0300
türkiye
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
adana
akaryakıt
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694098_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_93111c9fd2546df831b796e7ac39a183.jpg
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi ile bu tesiste dolum yapılan bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polisi karşısında gören zanlılar şaşkına dönerek, “Ne çabuk haberiniz oldu daha ilk işimizde bizi yakaladınız” diyerek tepki gösterdi.Polis yaptığı aramada tesiste ve tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kacak-avlanan-550-kilo-deniz-patlicani-ele-gecirildi-1053328067.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694098_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_9928763741b7c0d8a42de1d71fd2c4a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, adana, akaryakıt, polis

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 'Ne çabuk haberiniz oldu'

11:40 10.02.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 'Ne çabuk haberiniz oldu'
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 'Ne çabuk haberiniz oldu' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
Abone ol
Adana'da bir geri dönüşüm tesisi ile dolum yapılan tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi ile bu tesiste dolum yapılan bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polisi karşısında gören zanlılar şaşkına dönerek, “Ne çabuk haberiniz oldu daha ilk işimizde bizi yakaladınız” diyerek tepki gösterdi.
Polis yaptığı aramada tesiste ve tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
TÜRKİYE
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
31 Ocak, 23:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала