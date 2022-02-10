AK Partili Çalık: Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür, milletimiz bu provokasyona gelmez

"Tehdit ve nefret dili kullanmayı alışkanlık haline getiren CHP lideri, bu açıklamasıyla aslında HDP'nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür. Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür. Bu çirkin dili, provokasyon kokan, kabul edilemez söylemini şiddetle kınıyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, sahici muhalefet yapmak istiyorsa önce her kesime hakaret eden ötekileştirici, kavgacı, nefret içerikli, hastalıklı ve yıkıcı bu dili bırakmalı, itiraz ve önerisini ortaya koymalıdır.

Ama bakıyoruz ki bu dil Kılıçdaroğlu'nun CHP'si için yerleşik bir dil olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına getirildiğinden beri CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı, HDP'nin limanına yanaştı. Türkiye düşmanlarıyla hareket eden ve FETÖ terör örgütünün yalan söylemlerini kullanan bir parti haline geldi."