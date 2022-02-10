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AK Partili Çalık: Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür, milletimiz bu provokasyona gelmez
AK Partili Çalık: Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür, milletimiz bu provokasyona gelmez
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerine... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:31+0300
2022-02-10T15:31+0300
politika
öznür çalık
elektrik
fatura
ak parti
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya Kuyumcular, Lokantacılar ve Terziler esnaf odalarına ziyarette bulundu.Esnafın, elektrik fiyatlarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardığını dile getiren Çalık, faturalardaki yeni düzenleme ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışma yürüttüğünü, kendilerine gelen istek, talep ve önerileri Bakan Fatih Dönmez'e ilettiklerini belirtti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerine tepki gösteren Çalık, şunları kaydetti:Milletin bu provokasyona gelmeyeceğini, kaos yaratma girişimlerinin asla amacına ulaşamayacağını vurgulayan Çalık, "Bu freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı savrula savrula tehlikeli gidişe CHP içinde 'dur' diyecek hiç mi yürekli, sağduyulu bir kişi yok?" sorusunu yöneltti.
https://tr.sputniknews.com/20220209/chp-lideri-kilicdaroglu-bir-dilim-kuru-ekmeginize-kim-goz-dikti--1053676813.html
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öznür çalık, elektrik, fatura, ak parti, kemal kılıçdaroğlu

AK Partili Çalık: Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür, milletimiz bu provokasyona gelmez

15:31 10.02.2022
© AA / Erçin ErtürkAK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA / Erçin Ertürk
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerine ilişkin, "Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür. Milletimiz bu provokasyona gelmez" dedi.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya Kuyumcular, Lokantacılar ve Terziler esnaf odalarına ziyarette bulundu.
Esnafın, elektrik fiyatlarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardığını dile getiren Çalık, faturalardaki yeni düzenleme ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışma yürüttüğünü, kendilerine gelen istek, talep ve önerileri Bakan Fatih Dönmez'e ilettiklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
POLİTİKA
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zamlar geri çekilinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim
Dün, 22:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerine tepki gösteren Çalık, şunları kaydetti:

"Tehdit ve nefret dili kullanmayı alışkanlık haline getiren CHP lideri, bu açıklamasıyla aslında HDP'nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür. Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür. Bu çirkin dili, provokasyon kokan, kabul edilemez söylemini şiddetle kınıyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, sahici muhalefet yapmak istiyorsa önce her kesime hakaret eden ötekileştirici, kavgacı, nefret içerikli, hastalıklı ve yıkıcı bu dili bırakmalı, itiraz ve önerisini ortaya koymalıdır.

Ama bakıyoruz ki bu dil Kılıçdaroğlu'nun CHP'si için yerleşik bir dil olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına getirildiğinden beri CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı, HDP'nin limanına yanaştı. Türkiye düşmanlarıyla hareket eden ve FETÖ terör örgütünün yalan söylemlerini kullanan bir parti haline geldi."

Milletin bu provokasyona gelmeyeceğini, kaos yaratma girişimlerinin asla amacına ulaşamayacağını vurgulayan Çalık, "Bu freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı savrula savrula tehlikeli gidişe CHP içinde 'dur' diyecek hiç mi yürekli, sağduyulu bir kişi yok?" sorusunu yöneltti.
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