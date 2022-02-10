https://tr.sputniknews.com/20220210/bir-besiktas-filmi-askin-saati-1903-besiktasli-unlu-isimler-oynayacak-1053703508.html

Bir Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03': Beşiktaşlı ünlü isimler oynayacak

Bir Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03': Beşiktaşlı ünlü isimler oynayacak

Beşiktaşlı ünlü isimlerin de yer alacağı Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03' filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Beşiktaşlı ünlü isimlerin de yer... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:10+0300

2022-02-10T14:10+0300

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beşiktaş

spor

film

oyuncu

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Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimleri bir araya getiren 'Aşkın Saati 19.03' adlı sinema filminin çekimlerine başlanıyor. Sowa Yapım tarafından çekilecek olan film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatacak.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşiktaşlı ünlü isimlerin bir araya geleceği filmin yönetmen koltuğunda Hasan Gümet yer alacak.Çekimleri mayıs ayında başlayacakSenaryosu oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyan filmin çekimlerine ise mayıs ayında başlanması planlanıyor.Netleşen ilk oyuncusu Çiğdem Batur olan 'Aşkın Saati 19.03'ün cast çalışmaları devam ediyor.

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beşiktaş, film, oyuncu