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Bir Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03': Beşiktaşlı ünlü isimler oynayacak
Bir Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03': Beşiktaşlı ünlü isimler oynayacak
Beşiktaşlı ünlü isimlerin de yer alacağı Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03' filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Beşiktaşlı ünlü isimlerin de yer... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T14:10+0300
2022-02-10T14:15+0300
beşiktaş
spor
film
oyuncu
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Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimleri bir araya getiren 'Aşkın Saati 19.03' adlı sinema filminin çekimlerine başlanıyor. Sowa Yapım tarafından çekilecek olan film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatacak.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşiktaşlı ünlü isimlerin bir araya geleceği filmin yönetmen koltuğunda Hasan Gümet yer alacak.Çekimleri mayıs ayında başlayacakSenaryosu oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyan filmin çekimlerine ise mayıs ayında başlanması planlanıyor.Netleşen ilk oyuncusu Çiğdem Batur olan 'Aşkın Saati 19.03'ün cast çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/safak-sezer-kolpacino-hayrani-pjanicin-hedef-benmisim-aciklamasini-yorumladi-1048595864.html
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beşiktaş, film, oyuncu

Bir Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03': Beşiktaşlı ünlü isimler oynayacak

14:10 10.02.2022 (güncellendi: 14:15 10.02.2022)
© DHABeşiktaş, logo
Beşiktaş, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Beşiktaşlı ünlü isimlerin de yer alacağı Beşiktaş filmi 'Aşkın Saati 19.03' filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Beşiktaşlı ünlü isimlerin de yer alacağı filmin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimleri bir araya getiren 'Aşkın Saati 19.03' adlı sinema filminin çekimlerine başlanıyor. Sowa Yapım tarafından çekilecek olan film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatacak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşiktaşlı ünlü isimlerin bir araya geleceği filmin yönetmen koltuğunda Hasan Gümet yer alacak.

Çekimleri mayıs ayında başlayacak

Senaryosu oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyan filmin çekimlerine ise mayıs ayında başlanması planlanıyor.
Netleşen ilk oyuncusu Çiğdem Batur olan 'Aşkın Saati 19.03'ün cast çalışmaları devam ediyor.
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