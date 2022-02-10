https://tr.sputniknews.com/20220210/birlesmis-milletler-suriye-ve-irakta-6-bin-ila-10-bin-isidli-var-1053684701.html

Birleşmiş Milletler: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin IŞİD'li var

Birleşmiş Milletler: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin IŞİD'li var

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü IŞİD mensubunun bulunduğunu... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T03:52+0300

2022-02-10T03:52+0300

2022-02-10T03:52+0300

dünya

işid

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

vladimir voronkov

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Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, IŞİD'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti.IŞİD'in Iliderliği ve geçmişteki kayıplarına rağmen yeniden gruplaşabildiğine ve çatışma bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin IŞİD'linin bulunduğunu ifade etti.IŞİD'in 25 ila 50 milyon dolar gelir kaynağı bulunuyorIŞİD bağlantılı diğer grupların ise rahatsız edici bir hızda genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Voronkov, bu grupların özellikle Orta, Doğu ve Batı Afrika'da etkinliğini artırmasının kıtanın da ötesinde büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in IŞİD raporuna göre ise terör örgütün 25 ile 50 milyon dolar gelir kaynağının bulunduğu tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220204/iraktan-isid-liderinin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-bilgileri-biz-verdik--1053465675.html

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işid, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, vladimir voronkov