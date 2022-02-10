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CHP Bursa elektrik faturasını il binasına astı: Ödemiyoruz
CHP Bursa elektrik faturasını il binasına astı: Ödemiyoruz
CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı. Asılan afişe "Ödemiyoruz" yazıldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T23:22+0300
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türkiye
bursa
elektrik
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı, gelen elektrik faturasını parti binasına astı.Asılan dev faturaya "Ödemiyoruz" yazıldı.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda il başkanlığına önceki dönem 3 bin 440 lira fatura geldiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/kaftancioglu-ben-de-zamlar-geri-alinincaya-kadar-elektrik-faturami-odemeyecegim-1053722002.html
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bursa, elektrik, chp, kemal kılıçdaroğlu

CHP Bursa elektrik faturasını il binasına astı: Ödemiyoruz

23:22 10.02.2022 (güncellendi: 23:24 10.02.2022)
© Twitter/CHPCHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı.
CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Twitter/CHP
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CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı. Asılan afişe "Ödemiyoruz" yazıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı, gelen elektrik faturasını parti binasına astı.
Asılan dev faturaya "Ödemiyoruz" yazıldı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda il başkanlığına önceki dönem 3 bin 440 lira fatura geldiği belirtildi.
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
Kaftancıoğlu: Ben de zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim
22:27
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