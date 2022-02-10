https://tr.sputniknews.com/20220210/chp-bursa-elektrik-faturasini-il-binasina-asti-odemiyoruz-1053723262.html

CHP Bursa elektrik faturasını il binasına astı: Ödemiyoruz

CHP Bursa elektrik faturasını il binasına astı: Ödemiyoruz

CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı. Asılan afişe "Ödemiyoruz" yazıldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T23:22+0300

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2022-02-10T23:24+0300

türkiye

bursa

elektrik

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı, gelen elektrik faturasını parti binasına astı.Asılan dev faturaya "Ödemiyoruz" yazıldı.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda il başkanlığına önceki dönem 3 bin 440 lira fatura geldiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/kaftancioglu-ben-de-zamlar-geri-alinincaya-kadar-elektrik-faturami-odemeyecegim-1053722002.html

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bursa, elektrik, chp, kemal kılıçdaroğlu