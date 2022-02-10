CHP Bursa elektrik faturasını il binasına astı: Ödemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı, gelen elektrik faturasını parti binasına astı.Asılan dev faturaya "Ödemiyoruz" yazıldı.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda il başkanlığına önceki dönem 3 bin 440 lira fatura geldiği belirtildi.
CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı. Asılan afişe "Ödemiyoruz" yazıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklamasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı, gelen elektrik faturasını parti binasına astı.
Asılan dev faturaya "Ödemiyoruz" yazıldı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda il başkanlığına önceki dönem 3 bin 440 lira fatura geldiği belirtildi.