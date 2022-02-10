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‘Elektrik zammı tarımsal üretimi durma noktasına getirdi, gıda fiyatları katlanabilir’
‘Elektrik zammı tarımsal üretimi durma noktasına getirdi, gıda fiyatları katlanabilir’
DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, kuraklıktan sonra elektrik zammının tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini belirterek, “Yeni bir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T16:07+0300
2022-02-10T16:07+0300
ekonomi
tarım
elektrik
üretim
çiftçi
açıklama
gıda
hasat
köy
kırsal kalkınma
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, elektrik zammının tarımsal üretime olan etkisini değerlendirdi. Kuraklıktan sonra elektrik zammının tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini söyleyen Avşar, “Yaklaşık 3 yıldır yaşadığımız küresel salgın nedeni ile küresel piyasalarda artan fiyat artışları, doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarındaki artışlar ile devam ediyor. Ülkemizde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon artışı sonrasında yeni yıla elektrik fiyatı artışları ile girdik. Elektrik fiyatlarındaki bu artışlar tarım sektöründen, imalat sektörüne, küçük esnaflardan, marketlere, kafe ve restoranlara kadar tüm sektörlerde girdi maliyetlerinde ciddi artışlara neden olmuş durumda” dedi.‘Gıda fiyatlarının katlanmasına neden olacak’Pandeminin ağır yükünü atamayan üreticinin elektrik zammı ile yaşadığı zorluğa dikkat çeken Avşar, “Küçük işletmeler, esnaflar, çiftçiler, üreticiler pandemi döneminde karşılaştıkları girdi fiyatlarındaki artışlar, arz, talep dengesizlikleri ve finansal sorunlar nedeni ile henüz toparlanmadan yapılan bu artışlar ile üretim ve hizmet sunumunu durdurma noktasına geldiler. Tarım sektöründe çiftçiler 2021 yılını kuraklık sorunu ile kapattı ve girdi maliyetlerini karşılamakta dahi zorlandılar. Bu üretim yılına elektrik fiyatlarındaki artışlar ile giren çiftçilerin aldıkları enerji desteği oranı yüzde 25 ile oldukça düşük bir seviyede. Enerji desteği oranının arttırılmaması, tarımsal üretim için yeni bir tarife oluşturulmaması durumunda bu artışlar gıda fiyatlarının katlanmasına ve temel gıda ihtiyacının karşılanmasında dahi sorunlar yaşanmasına neden olacak” şeklinde konuştu.‘3 katına çıkan elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumdalar’Aynı sıkıntıların imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de yaşandığını ifade eden Avşar şunları söyledi: ‘Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeli’Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Avşar şöyle devam etti:
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https://tr.sputniknews.com/20220209/diyarbakirda-chpden-elektrik-zammi-tepkisi-1053647782.html
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tarım, elektrik, üretim, çiftçi, açıklama, gıda, hasat, köy, kırsal kalkınma, diyarbakır, dtso, fatura, elektrik faturası, masraf, türkiye

‘Elektrik zammı tarımsal üretimi durma noktasına getirdi, gıda fiyatları katlanabilir’

16:07 10.02.2022
© Sputnik / Sertaç KayarTarım - Çifti - Hasat - Üretim
Tarım - Çifti - Hasat - Üretim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Özel
DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, kuraklıktan sonra elektrik zammının tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini belirterek, “Yeni bir tarife oluşturulmaması durumunda bu artışlar gıda fiyatlarının katlanmasına ve temel gıda ihtiyacının karşılanmasında dahi sorunlar yaşanmasına neden olacak” dedi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, elektrik zammının tarımsal üretime olan etkisini değerlendirdi. Kuraklıktan sonra elektrik zammının tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini söyleyen Avşar, “Yaklaşık 3 yıldır yaşadığımız küresel salgın nedeni ile küresel piyasalarda artan fiyat artışları, doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarındaki artışlar ile devam ediyor. Ülkemizde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon artışı sonrasında yeni yıla elektrik fiyatı artışları ile girdik. Elektrik fiyatlarındaki bu artışlar tarım sektöründen, imalat sektörüne, küçük esnaflardan, marketlere, kafe ve restoranlara kadar tüm sektörlerde girdi maliyetlerinde ciddi artışlara neden olmuş durumda” dedi.

‘Gıda fiyatlarının katlanmasına neden olacak’

Pandeminin ağır yükünü atamayan üreticinin elektrik zammı ile yaşadığı zorluğa dikkat çeken Avşar, “Küçük işletmeler, esnaflar, çiftçiler, üreticiler pandemi döneminde karşılaştıkları girdi fiyatlarındaki artışlar, arz, talep dengesizlikleri ve finansal sorunlar nedeni ile henüz toparlanmadan yapılan bu artışlar ile üretim ve hizmet sunumunu durdurma noktasına geldiler. Tarım sektöründe çiftçiler 2021 yılını kuraklık sorunu ile kapattı ve girdi maliyetlerini karşılamakta dahi zorlandılar. Bu üretim yılına elektrik fiyatlarındaki artışlar ile giren çiftçilerin aldıkları enerji desteği oranı yüzde 25 ile oldukça düşük bir seviyede. Enerji desteği oranının arttırılmaması, tarımsal üretim için yeni bir tarife oluşturulmaması durumunda bu artışlar gıda fiyatlarının katlanmasına ve temel gıda ihtiyacının karşılanmasında dahi sorunlar yaşanmasına neden olacak” şeklinde konuştu.
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‘3 katına çıkan elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumdalar’

Aynı sıkıntıların imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de yaşandığını ifade eden Avşar şunları söyledi:
“İlimiz ve bölgemizdeki işletmelerin yüzde 95’i mikro ve küçük ölçekli işletmeler ve üretimdeki temel girdilerden biri enerji. Bu artışlar yeni yıl ile yapılan iş bağlantılarında öngörülmediği için işletmeler ek bir yük ile karşı karşıya kalmış durumdalar ve bu yükü de ürettikleri ürünlerin fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacaklar. Küçük işletmelerin kullandıkları elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Aynı şekilde kafeler, restoranlar, marketler en az 3 katına çıkan elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumdalar. Temel talebimiz üreticimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ve KOBİ’lerin üretime devam etmesi, kesintisiz hizmet sunması ve yeni fiyat artışları yaşanmaması için elektrik fiyat artışlarında indirime gidilmesi, elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunmasıdır.”

‘Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeli’

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Avşar şöyle devam etti:
“Küresel piyasalardaki fiyat değişikliklerinin en küçük işletme ve esnafı bile etkilediği, iklim değişikliği ve kuraklığın tüm üretim biçimlerini değiştirdiği günümüz koşullarında yenilenebilir enerji kaynaklarındaki yatırımların artırılması da uzun dönemde alınması gereken temel önlemdir. Yenilenebilir enerji üretiminin mevcut enerji üretimi ile ikame edilmesi dışa bağımlılığı ve küresel piyasalardaki değişimlerin işletmelerimiz üzerindeki etkilerini azaltabilecektir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynak alanları, üretim alanlarında, kamusal hizmet alanlarında, konutlarda yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmeli ve özel sektörün yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları desteklenmelidir.“
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