https://tr.sputniknews.com/20220210/elektrik-zammi-tarimsal-uretimi-durma-noktasina-getirdi-gida-fiyatlari-katlanabilir-1053709031.html

‘Elektrik zammı tarımsal üretimi durma noktasına getirdi, gıda fiyatları katlanabilir’

‘Elektrik zammı tarımsal üretimi durma noktasına getirdi, gıda fiyatları katlanabilir’

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, kuraklıktan sonra elektrik zammının tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini belirterek, “Yeni bir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T16:07+0300

2022-02-10T16:07+0300

2022-02-10T16:07+0300

ekonomi

tarım

elektrik

üretim

çiftçi

açıklama

gıda

hasat

köy

kırsal kalkınma

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, elektrik zammının tarımsal üretime olan etkisini değerlendirdi. Kuraklıktan sonra elektrik zammının tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini söyleyen Avşar, “Yaklaşık 3 yıldır yaşadığımız küresel salgın nedeni ile küresel piyasalarda artan fiyat artışları, doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarındaki artışlar ile devam ediyor. Ülkemizde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon artışı sonrasında yeni yıla elektrik fiyatı artışları ile girdik. Elektrik fiyatlarındaki bu artışlar tarım sektöründen, imalat sektörüne, küçük esnaflardan, marketlere, kafe ve restoranlara kadar tüm sektörlerde girdi maliyetlerinde ciddi artışlara neden olmuş durumda” dedi.‘Gıda fiyatlarının katlanmasına neden olacak’Pandeminin ağır yükünü atamayan üreticinin elektrik zammı ile yaşadığı zorluğa dikkat çeken Avşar, “Küçük işletmeler, esnaflar, çiftçiler, üreticiler pandemi döneminde karşılaştıkları girdi fiyatlarındaki artışlar, arz, talep dengesizlikleri ve finansal sorunlar nedeni ile henüz toparlanmadan yapılan bu artışlar ile üretim ve hizmet sunumunu durdurma noktasına geldiler. Tarım sektöründe çiftçiler 2021 yılını kuraklık sorunu ile kapattı ve girdi maliyetlerini karşılamakta dahi zorlandılar. Bu üretim yılına elektrik fiyatlarındaki artışlar ile giren çiftçilerin aldıkları enerji desteği oranı yüzde 25 ile oldukça düşük bir seviyede. Enerji desteği oranının arttırılmaması, tarımsal üretim için yeni bir tarife oluşturulmaması durumunda bu artışlar gıda fiyatlarının katlanmasına ve temel gıda ihtiyacının karşılanmasında dahi sorunlar yaşanmasına neden olacak” şeklinde konuştu.‘3 katına çıkan elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumdalar’Aynı sıkıntıların imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de yaşandığını ifade eden Avşar şunları söyledi: ‘Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeli’Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Avşar şöyle devam etti:

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https://tr.sputniknews.com/20220209/diyarbakirda-chpden-elektrik-zammi-tepkisi-1053647782.html

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tarım, elektrik, üretim, çiftçi, açıklama, gıda, hasat, köy, kırsal kalkınma, diyarbakır, dtso, fatura, elektrik faturası, masraf, türkiye