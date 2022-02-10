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Evde sağlık hizmetinden yararlanan 79 yaşındaki hastadan doktora 'cümbüşlü' teşekkür
Evde sağlık hizmetinden yararlanan 79 yaşındaki hastadan doktora 'cümbüşlü' teşekkür
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetinden yararlanan şeker hastası 79 yaşındaki Sabriye Kolukısa, eve gelen görevli doktor ve hemşireye... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:35+0300
2022-02-10T13:42+0300
teşekkür
yaşam
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Sosyal sorumluluk projeleriyle hayatı kolaylaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 65 yaş ve üstü yaşlı, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçeye evde bakım ve sağlık hizmeti götüren belediye, yardım talebinde bulunan vatandaşlarını yalnız bırakmıyor.17 ilçede toplamda 1100 engelli ve yaşlıyı haftalık ve aylık periyotlarla evlerinde ziyaret eden ekipler, görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaları belirli periyotlarla evlerinde ziyaret eden doktor ve hemşireler, genel kontrollerini yapıp ilaçlı tedavi sürecini takip ediyor.‘Çarşamba’yı Sel Aldı’yı seslendirdiEvde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi’nde görevli doktor ve hemşire, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan yüksek tansiyon ve şeker hastası Sabriye Kolukısa’yı evinde ziyaret etti. Ziyarette sağlık durumu hakkında bilgi alıp, tansiyon ve şeker ölçümü yaptı. Kullandığı ilaçları kontrol ederek dozunu ayarladı.Sağlık kontrolünün ardından doktor ve hemşireye teşekkür etmek isteyen Sabriye Kolukısa, yıllardır çaldığı cümbüşünü eline alarak türkü söyledi. Ekiplere mini bir konser verip, Samsun’un sevilen türküsü ‘Çarşamba’yı Sel Aldı’yı seslendirdi. Verilen hizmet nedeniyle dua etti.Şeker hastası kadını alkışlayan evde sağlık ekibi de, yine geleceklerini belirterek evden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/ispartada-elektrik-arizalarinda-calisanlara-tesekkur-icin-ceyrek-altin-ve-para-vermek-istedi-1053654096.html
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teşekkür, samsun, türkü, doktor

Evde sağlık hizmetinden yararlanan 79 yaşındaki hastadan doktora 'cümbüşlü' teşekkür

13:35 10.02.2022 (güncellendi: 13:42 10.02.2022)
© İHAEvde sağlık hizmetinden yararlanan şeker hastası 79 yaşındaki Sabriye Kolukısa'dan cümbüşlü teşekkür
Evde sağlık hizmetinden yararlanan şeker hastası 79 yaşındaki Sabriye Kolukısa'dan cümbüşlü teşekkür - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetinden yararlanan şeker hastası 79 yaşındaki Sabriye Kolukısa, eve gelen görevli doktor ve hemşireye ‘teşekkür’ konseri verdi. Cümbüş çalarak türkü söyleyen Sabriye Kolukısa, ekiplere teşekkür etti.
Sosyal sorumluluk projeleriyle hayatı kolaylaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 65 yaş ve üstü yaşlı, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçeye evde bakım ve sağlık hizmeti götüren belediye, yardım talebinde bulunan vatandaşlarını yalnız bırakmıyor.
17 ilçede toplamda 1100 engelli ve yaşlıyı haftalık ve aylık periyotlarla evlerinde ziyaret eden ekipler, görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaları belirli periyotlarla evlerinde ziyaret eden doktor ve hemşireler, genel kontrollerini yapıp ilaçlı tedavi sürecini takip ediyor.

‘Çarşamba’yı Sel Aldı’yı seslendirdi

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi’nde görevli doktor ve hemşire, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan yüksek tansiyon ve şeker hastası Sabriye Kolukısa’yı evinde ziyaret etti. Ziyarette sağlık durumu hakkında bilgi alıp, tansiyon ve şeker ölçümü yaptı. Kullandığı ilaçları kontrol ederek dozunu ayarladı.
Sağlık kontrolünün ardından doktor ve hemşireye teşekkür etmek isteyen Sabriye Kolukısa, yıllardır çaldığı cümbüşünü eline alarak türkü söyledi. Ekiplere mini bir konser verip, Samsun’un sevilen türküsü ‘Çarşamba’yı Sel Aldı’yı seslendirdi. Verilen hizmet nedeniyle dua etti.
Şeker hastası kadını alkışlayan evde sağlık ekibi de, yine geleceklerini belirterek evden ayrıldı.
Kadriye Sayın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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