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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220210/izmirde-bir-villanin-100-metrekarelik-bodrum-kati-icin-3-bin-500-lira-kira-istendi-1053707824.html
İzmir'de bir villanın 100 metrekarelik bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istendi
İzmir'de bir villanın 100 metrekarelik bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istendi
İzmir'de bir villanın bodrum katı için kiralık daire ilanı verildi. 100 metrekarelik ve kotta bulunan dair için 3500 lira kira istendi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:48+0300
2022-02-10T15:48+0300
ekonomi
kira
kira sertifikası
kiracı
izmir
güzelbahçe
villa
ev sahibi
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İzmir Güzelbahçe'de müstakil bir villada oturan ev sahibi, evin yer altındaki odasını kiraya vermek istedi.100 metrekarelik ve yerin altında olan daire için kira olarak 3500 lira istendi.Kiracıya ayrıca bahçeden 500 metrekare de hobi bahçesi verileceği belirtildi. Hobi bahçesi olarak verilen alanın kiracı tarafından tavuk beslemek ya da ekim yapılmak üzere kullanılabileceği vurgulandı.1 Şubat Salı günü kiralık daire sitesine konan ilan ise gelen tepkiler üzerine 10 Şubat Perşembe günü yayından kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/subat-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1053418368.html
izmir
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kira, kira sertifikası, kiracı, izmir, güzelbahçe, villa, ev sahibi

İzmir'de bir villanın 100 metrekarelik bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istendi

15:48 10.02.2022
© DHAkiralık ev sözleşmesi
kiralık ev sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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İzmir'de bir villanın bodrum katı için kiralık daire ilanı verildi. 100 metrekarelik ve kotta bulunan dair için 3500 lira kira istendi.
İzmir Güzelbahçe'de müstakil bir villada oturan ev sahibi, evin yer altındaki odasını kiraya vermek istedi.
100 metrekarelik ve yerin altında olan daire için kira olarak 3500 lira istendi.
Kiracıya ayrıca bahçeden 500 metrekare de hobi bahçesi verileceği belirtildi. Hobi bahçesi olarak verilen alanın kiracı tarafından tavuk beslemek ya da ekim yapılmak üzere kullanılabileceği vurgulandı.
1 Şubat Salı günü kiralık daire sitesine konan ilan ise gelen tepkiler üzerine 10 Şubat Perşembe günü yayından kaldırıldı.
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
EKONOMİ
Şubat ayı kira artış oranı 22.58 oldu
3 Şubat, 11:09
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