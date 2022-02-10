İzmir'de bir villanın 100 metrekarelik bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istendi

İzmir Güzelbahçe'de müstakil bir villada oturan ev sahibi, evin yer altındaki odasını kiraya vermek istedi.100 metrekarelik ve yerin altında olan daire için kira olarak 3500 lira istendi.Kiracıya ayrıca bahçeden 500 metrekare de hobi bahçesi verileceği belirtildi. Hobi bahçesi olarak verilen alanın kiracı tarafından tavuk beslemek ya da ekim yapılmak üzere kullanılabileceği vurgulandı.1 Şubat Salı günü kiralık daire sitesine konan ilan ise gelen tepkiler üzerine 10 Şubat Perşembe günü yayından kaldırıldı.
İzmir'de bir villanın bodrum katı için kiralık daire ilanı verildi. 100 metrekarelik ve kotta bulunan dair için 3500 lira kira istendi.
İzmir Güzelbahçe'de müstakil bir villada oturan ev sahibi, evin yer altındaki odasını kiraya vermek istedi.
100 metrekarelik ve yerin altında olan daire için kira olarak 3500 lira istendi.
Kiracıya ayrıca bahçeden 500 metrekare de hobi bahçesi verileceği belirtildi. Hobi bahçesi olarak verilen alanın kiracı tarafından tavuk beslemek ya da ekim yapılmak üzere kullanılabileceği vurgulandı.
1 Şubat Salı günü kiralık daire sitesine konan ilan ise gelen tepkiler üzerine 10 Şubat Perşembe günü yayından kaldırıldı.