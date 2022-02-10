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MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir
MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) vatan savunması anlamına geldiğini bildirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T16:24+0300
2022-02-10T16:24+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
türk mukavemet teşkilatı (tmt)
kuva-yi milliye
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MSB, Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik bir televizyon programında kullanılan ifadelere ilişkin açıklama yaptı."Türk Mukavemet Teşkilatı'nın terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere" kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür" ifadesine yer verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220209/rtukten-aysenur-arslanin-turk-mukavemet-teskilatina-yonelik-sozlerine-inceleme-1053678491.html
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milli savunma bakanlığı (msb), türk mukavemet teşkilatı (tmt), kuva-yi milliye

MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir

16:24 10.02.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) vatan savunması anlamına geldiğini bildirdi.
MSB, Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik bir televizyon programında kullanılan ifadelere ilişkin açıklama yaptı.
"Türk Mukavemet Teşkilatı'nın terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere" kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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