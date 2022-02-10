https://tr.sputniknews.com/20220210/nakliyat-is-sendikasi-trendyol-express-iscileri-nasil-kazanmissa-yemeksepeti-iscileri-de-kazanacak-1053709806.html

Nakliyat-İş Sendikası: Trendyol Express işçileri nasıl kazanmışsa, Yemeksepeti işçileri de kazanacak

Nakliyat-İş Sendikası: Trendyol Express işçileri nasıl kazanmışsa, Yemeksepeti işçileri de kazanacak

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Küçükosmanoğlu, “Taleplerimiz kabul edilene kadar Yemeksepeti’ndeki bu sefalet ücretine karşı direnme devam edecek... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T16:22+0300

2022-02-10T16:22+0300

2022-02-10T16:22+0300

seyir hali

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yemeksepeti

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zam

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disk/nakliyat-iş sendikası

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Nakliyat-İş Sendikası: Trendyol Express işçileri nasıl kazanmışsa, Yemeksepeti işçileri de kazanacak Nakliyat-İş Sendikası: Trendyol Express işçileri nasıl kazanmışsa, Yemeksepeti işçileri de kazanacak

Yemeksepeti çalışanları düşük zam teklifi karşısında protesto gösterilerini sürdürüyor. DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti çalışanlarının taleplerini ve ülke çapında gerçekleştirdikleri eylemleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti çalışanlarının mücadele kararını alma sebebini “Yemeksepeti’nde sefalet ücreti dayatması var. Geçtiğimiz yıllarda işveren asgari ücretin yüzde 50 üzerinde zam açıklaması yaparken bu sene asgari ücret olarak açıkladı. Asgari ücret artışını sanki kendisi yapıyormuş gibi açıkladı. Yemeksepeti’nin o zamanki CEO’su Nevzat Aydın, Kasım ayında yaptığı röportajda geçen yıl pandemi koşullarında tahminlerinin iki katı büyüdüklerini ifade ediyordu. 2021 için yine tahminlerin ötesinde bir büyüme oranına ulaştığını ifade ediyor ama büyümenin asıl kahramanları olan çalışanlar asgari ücret seviyesine mahkum etmek isteniyor. Bundan dolayı çalışanlar haklı olarak buna tepki göstermeye başladılar” diye aktardı.‘Şu anda Yemeksepeti’ndeki siparişler ortalama yüzde 70 oranında düştü’Boykot çağrılarının toplumda karşılık bulduğunu söyleyen Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti siparişlerinde düşüş yaşandığını söyledi:“Yemeksepeti’ndeki hak mücadelesi ve direnişte onuncu günündeyiz. Görüşmeler de dolaylı olarak yapılıyor. Yemeksepeti çalışanları başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Kütahya, Bolu, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin gibi illerde farklı yöntemlerle tepkilerini ortaya koyuyorlar. Kontak kapatılıyor, rapor alarak işe gitmiyor, iş yavaşlatıyor, tümden çalışmıyor. Eskişehir’de yüzde 90 oranında işe gitmeme ve siparişlerde düşme var. Biz de sendika olarak bu mücadeleye baştan itibaren sahip çıkıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir boykot çağrısı yaptık. Bu toplumda önemli bir karşılık buldu. Sanatçılar ve yazarlar sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptılar. Genel olarak şu anda Yemeksepeti’ndeki siparişler ortalama yüzde 70 oranında düştü”‘2 binin üzerinde üyelik bir iş kolu değişikliği ile düşürüldü’Yemeksepeti bünyesinde Nakliyat-İş’e üye olan işçilerin iş kolu değişikliği ile üyeliklerinin düşürüldüğünü hatırlatan Küçükosmanoğlu, bu konuda devam eden hukuki süreci ve TÜMTİS Sendikası hakkında görüşlerini “Geçtiğimiz yıl sendikamız önemli bir örgütlenme başardı. 2 binin üzerinde üyelik bir iş kolu değişikliği ile düşürüldü. Resmi evrakta sahtecilik yapıldı. Bu konuda müfettiş raporları da var. Açmış olduğumuz dava bir taraftan devam ediyor. Yetki başvurumuz var. TÜMTİS sendikası Yemeksepeti’nde kendisi örgütleniyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Bunun hiçbir karşılığı yok. Bu işçilerin hak mücadelesini ‘eyleme katılmayın’ gibi kırmakla meşgul çünkü burada asıl örgütlenmeyi yapan sendikamız ve sonunda işverenle resmi evrakta sahtecilik yaparak 2 bin Nakliyat-İş sendikalının üyeliğinin düşürülmesi ile muhatap kalan, binlerce bildiri dağıtan sendika biziz. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Eskişehir, İzmir’de örgütlenmeler yapan sendikayız. TÜMTİS sendikası sadece Manisa, Akhisar ve Yalova’daki en son kalan 30 üyeyle tespiti almış durumda. Ona da işveren itirazı devam ediyor. Burada iki sendikanın şeyine dönüştürmemek lazımdır. Burada Yemeksepeti işçilerinin bir hak mücadelesi var” diye anlattı.‘Arabuluculukla görüşme durumu var, önümüzdeki günlerde bir sonuç alacağımızı umuyoruz’Eylemlerine sanatçı Haluk Levent ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın destek verdiğini ifade eden Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti kuryelerinin taleplerini şu şekilde aktardı:“Yemeksepeti işçileri bu sürece karşı mücadele içerisinde, arkadaşlarımızın talepleri son derece açıktır. Geçmiş yıllardaki paralel ücret politikası devam etsin. Ücretler 5500 lira olsun. Sendikal örgütlenmeye saygılı davranılsın. İkinci kez büyük buluşma adı altında davulcular gelecek, davullar ve halaylarla taleplerimizi bir kez daha ortaya koyacağız. Bu talepler kabul edilene kadar Yemeksepeti’ndeki bu sefalet ücretine karşı bu direnme devam edecek. Geçmişte nasıl Trendyol Express işçileri kazanmışsa Yemeksepeti işçileri de kazanacak. İstanbul’da tüm depolarda, vale gruplarında, Banabi depolarında arkadaşların tamamı katılıyor. Eskişehir, Bolu ve Kütahya’da yüzde 90 oranındadır. İstanbul’da toplam çalışanın yarıya yakını katılıyor ama katılmayanların da gönlü burada, farklı yollarla destek veriyorlar. Arabuluculuklarla görüşme durumu da var. Onları da değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bir sonuç alacağımızı umuyoruz.”

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, yemeksepeti, eylem, zam, asgari ücret, tümtis, disk/nakliyat-iş sendikası, аудио