https://tr.sputniknews.com/20220210/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1053706266.html

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

Geçen hafta boyunca (31 Ocak-6 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "All of us Are Dead" dizisi, film kategorisinde ise "Tom Rider" zirvede yer aldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:21+0300

2022-02-10T15:21+0300

2022-02-10T15:21+0300

netflix türkiye

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Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 filmNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

https://tr.sputniknews.com/20220131/all-of-us-are-dead-netflixin-en-cok-izlenenleri-arasina-girdi-1053300127.html

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netflix türkiye