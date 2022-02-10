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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Geçen hafta boyunca (31 Ocak-6 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "All of us Are Dead" dizisi, film kategorisinde ise "Tom Rider" zirvede yer aldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:21+0300
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Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 filmNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
https://tr.sputniknews.com/20220131/all-of-us-are-dead-netflixin-en-cok-izlenenleri-arasina-girdi-1053300127.html
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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

15:21 10.02.2022
© NetflixAll of Us Are Dead
All of Us Are Dead - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Netflix
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Geçen hafta boyunca (31 Ocak-6 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "All of us Are Dead" dizisi, film kategorisinde ise "Tom Rider" zirvede yer aldı.
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler:

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

1.
All of Us are Dead (1. Sezon)
2.
In From the Cold (1. Sezon)
3.
The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1. Sezon)
4.
Dark Desire (2. Sezon)
5.
Feria: En Karanlık Işık (2. Sezon)
6.
Archive 81
7.
Dark Desire (1. Sezon)
8.
Ben Georgina
9.
Raising Dion
10.
The Witcher (2. Sezon)

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

1.
Tomb Raider
2.
Muhteşem Yedili
3.
Tinder Avcısı
4.
Senden Önce Ben
5.
Babamın Kemanı
6.
Through My Window
7.
The Island
8.
Home Team
9.
My Best Friend Anne Frank
10.
Red Notice
All Of Us Are Dead - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
YAŞAM
‘All Of Us Are Dead’ Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi
31 Ocak, 11:52
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