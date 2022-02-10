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https://tr.sputniknews.com/20220210/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1053706266.html
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Geçen hafta boyunca (31 Ocak-6 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "All of us Are Dead" dizisi, film kategorisinde ise "Tom Rider" zirvede yer aldı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:21+0300
2022-02-10T15:21+0300
2022-02-10T15:21+0300
netflix türkiye
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Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 filmNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
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netflix türkiye
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler Abone ol
Geçen hafta boyunca (31 Ocak-6 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "All of us Are Dead" dizisi, film kategorisinde ise "Tom Rider" zirvede yer aldı.
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler:
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
1.
All of Us are Dead
(1. Sezon)
2.
In From the Cold (1. Sezon)
3.
The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1. Sezon)
5.
Feria: En Karanlık Işık (2. Sezon)
10.
The Witcher
(2. Sezon)
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
9.
My Best Friend Anne Frank