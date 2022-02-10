https://tr.sputniknews.com/20220210/rusya-minsk-anlasmasinin-degistirilmesi-baris-surecini-bozabilir-1053681177.html

Rusya: Minsk anlaşmasının değiştirilmesi barış sürecini bozabilir

Rusya: Minsk anlaşmasının değiştirilmesi barış sürecini bozabilir

ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun, barış sürecinin bozulmasına yol açabileceğini... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T00:23+0300

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politika

mariya zaharova

abd

minsk anlaşması

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde, Minsk hükümlerinin ancak doğru sıralaması bulunursa uygulanabileceğini söyledi. ABD’nin, tüm tarafların atması gereken adımların net biçimde sıralandığı bir belgede sıralama bulmaya çalışması garip. Sıralamayı aramaya ne gerek var? Hepsi belgede var zaten” ifadesini kullandı.Bu tür ifadelerin, ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesinden yana olduğunu gösterdiğini söyleyen Rus diplomat, “Bu, barış sürecinin bozulmasına yol açabilir” dedi.Zaharova, ABD’nin bu tür açıklamalarının Ukrayna yönetiminin militarist eğilimlerini beslediğinin altını çizdi.

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mariya zaharova, abd, minsk anlaşması, rusya