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Rusya: Minsk anlaşmasının değiştirilmesi barış sürecini bozabilir
Rusya: Minsk anlaşmasının değiştirilmesi barış sürecini bozabilir
ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun, barış sürecinin bozulmasına yol açabileceğini... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:23+0300
2022-02-10T00:23+0300
politika
mariya zaharova
abd
minsk anlaşması
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde, Minsk hükümlerinin ancak doğru sıralaması bulunursa uygulanabileceğini söyledi. ABD’nin, tüm tarafların atması gereken adımların net biçimde sıralandığı bir belgede sıralama bulmaya çalışması garip. Sıralamayı aramaya ne gerek var? Hepsi belgede var zaten” ifadesini kullandı.Bu tür ifadelerin, ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesinden yana olduğunu gösterdiğini söyleyen Rus diplomat, “Bu, barış sürecinin bozulmasına yol açabilir” dedi.Zaharova, ABD’nin bu tür açıklamalarının Ukrayna yönetiminin militarist eğilimlerini beslediğinin altını çizdi.
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mariya zaharova, abd, minsk anlaşması, rusya

Rusya: Minsk anlaşmasının değiştirilmesi barış sürecini bozabilir

00:23 10.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Sputnik
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ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun, barış sürecinin bozulmasına yol açabileceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde, Minsk hükümlerinin ancak doğru sıralaması bulunursa uygulanabileceğini söyledi. ABD’nin, tüm tarafların atması gereken adımların net biçimde sıralandığı bir belgede sıralama bulmaya çalışması garip. Sıralamayı aramaya ne gerek var? Hepsi belgede var zaten” ifadesini kullandı.
Bu tür ifadelerin, ABD’nin Minsk anlaşmasının gözden geçirilmesinden yana olduğunu gösterdiğini söyleyen Rus diplomat, “Bu, barış sürecinin bozulmasına yol açabilir” dedi.
Zaharova, ABD’nin bu tür açıklamalarının Ukrayna yönetiminin militarist eğilimlerini beslediğinin altını çizdi.
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