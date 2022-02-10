Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220210/sarkici-nellynin-seks-kaseti-cikti-1053684465.html
Şarkıcı Nelly'nin seks kaseti çıktı
Şarkıcı Nelly'nin seks kaseti çıktı
Şarkıcı Nelly, içinde bulunduğu seks kasetinin Instagram hikayelerinde yayınlanmasının ardından sosyal medyada özür mesajı yayınladı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T03:04+0300
2022-02-10T03:04+0300
nelly
cornell iral haynes
oral seks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053684438_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d1fe04ebd5c10a7e66adbcd8a4816122.jpg
Asıl adı Cornell Iral Haynes olan şarkıcı, "Genç kadından ve ailesinden içtenlikle özür dilerim, bu onlar için istenmeyen bir video" dedşçNelly, "Bu, özel olan ve hiçbir zaman herkese açık hale getirilmemesi gereken eski bir videoydu" diye devam etti.Şarkıcının yer aldığı klip, silinmeden önce çok sayıda kullanıcı tarafından ele geçirilip kaydedildi.Bir dakikadan daha kısa süren video kasette, çıkarılan sesler hakkında internette çok sayıda yorum geldi.Gazeteci Marielle Songy, "Nelly videosundaki kadının videonun paylaşılmasına izin vermediğini hatırlatırım, bu yüzden videoyu paylaşmayın" diyerek tepki gösterdi.Nelly, geçen ay 63 yaşındaki Madonna'nın sosyal medyada iç çamaşırı giyerken paylaştığı fotoğraflarını sert bir dille eleştirmişti.Rapçi Nelly’nin 2017 yılında Washington’da konser için gelen bir kadına tur otobüsünde tecavüz etmekten suçlu bulunup tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/jennifer-lopez-ben-affleckle-yeniden-baslayan-iliskilerini-anlatti-mutlu-ve-gururluyum-1053385755.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053684438_173:0:1156:737_1920x0_80_0_0_d8977fb3be76674a8b1726143fa37899.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nelly, cornell iral haynes, oral seks

Şarkıcı Nelly'nin seks kaseti çıktı

03:04 10.02.2022
© AFP 2021 / Saeed KhanCornell Iral Haynes - Nelly
Cornell Iral Haynes - Nelly - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / Saeed Khan
Abone ol
Şarkıcı Nelly, içinde bulunduğu seks kasetinin Instagram hikayelerinde yayınlanmasının ardından sosyal medyada özür mesajı yayınladı.
Asıl adı Cornell Iral Haynes olan şarkıcı, "Genç kadından ve ailesinden içtenlikle özür dilerim, bu onlar için istenmeyen bir video" dedşç
Nelly, "Bu, özel olan ve hiçbir zaman herkese açık hale getirilmemesi gereken eski bir videoydu" diye devam etti.
Şarkıcının yer aldığı klip, silinmeden önce çok sayıda kullanıcı tarafından ele geçirilip kaydedildi.
Bir dakikadan daha kısa süren video kasette, çıkarılan sesler hakkında internette çok sayıda yorum geldi.
Gazeteci Marielle Songy, "Nelly videosundaki kadının videonun paylaşılmasına izin vermediğini hatırlatırım, bu yüzden videoyu paylaşmayın" diyerek tepki gösterdi.
Nelly, geçen ay 63 yaşındaki Madonna'nın sosyal medyada iç çamaşırı giyerken paylaştığı fotoğraflarını sert bir dille eleştirmişti.
Rapçi Nelly’nin 2017 yılında Washington’da konser için gelen bir kadına tur otobüsünde tecavüz etmekten suçlu bulunup tutuklanmıştı.
Ben Affleck, Jennifer Lopez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
YAŞAM
Jennifer Lopez, Ben Affleck'le yeniden başlayan ilişkilerini anlattı: 'Mutlu ve gururluyum'
2 Şubat, 14:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce