Selvi: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Akşener birinci cumhurbaşkanı yardımcısı

"Davutoğlu’nun taleplerine geçmeden önce Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin olarak kulislere yansıyan iki noktaya değinmek istiyorum. İki liderin ittifak içinde güç birliği yapma kararı aldığı söyleniyor." diyen Selvi, Millet İttifakı'nın hedeflerinin CHP ve İYİ Parti tarafından belirleneceğini söyledi.Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"1- Millet İttifakı’nın hedeflerini CHP ve İYİ Parti belirleyecek. Küçük partilerin Millet İttifakı’na yön vermesine izin verilmeyecek.2- İki liderin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı.Ben bu konuda biraz daha ihtiyatlı olunması kanaatindeyim. Henüz yürüyen bir süreç var. O nedenle acele edilmemesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Akşener’in, Ekrem İmamoğlu konusunda bir angajmanı bulunuyor. İkinci Fatih’e benzetti, yüzünde Rabbi Yessir’i gördü, çalışmalarının cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli olduğunu söyledi. Bu bir.İkincisi ise Akşener’in ortaya koyduğu bir ölçü var. “Seçilecek aday” olsun diyor."
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisi bir araya gelmeden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı ikili görüşmeyi yazdı.
"Davutoğlu’nun taleplerine geçmeden önce Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin olarak kulislere yansıyan iki noktaya değinmek istiyorum. İki liderin ittifak içinde güç birliği yapma kararı aldığı söyleniyor." diyen Selvi, Millet İttifakı'nın hedeflerinin CHP ve İYİ Parti tarafından belirleneceğini söyledi.
Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"1- Millet İttifakı’nın hedeflerini CHP ve İYİ Parti belirleyecek. Küçük partilerin Millet İttifakı’na yön vermesine izin verilmeyecek.
2- İki liderin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı.
Ben bu konuda biraz daha ihtiyatlı olunması kanaatindeyim. Henüz yürüyen bir süreç var. O nedenle acele edilmemesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Akşener’in, Ekrem İmamoğlu konusunda bir angajmanı bulunuyor. İkinci Fatih’e benzetti, yüzünde Rabbi Yessir’i gördü, çalışmalarının cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli olduğunu söyledi. Bu bir.
İkincisi ise Akşener’in ortaya koyduğu bir ölçü var. “Seçilecek aday” olsun diyor."