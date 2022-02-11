‘ABD, Ukrayna’da bir savaşı önlemezse maliyeti Afganistan’dan fazla olabilir’

"Kısa da değil belki yıllarca sürebilecek bir gerginliğin aşamasında olduğumuzu unutmayalım. Çünkü burada Avrupa ve ABD, Ukrayna’yı Batı kapitalist sistemine entegre etmek için öncelikle Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiyi koparmak istiyor. Dolayısıyla o koparma işlemi yaşanırken içeride de kendilerine yakın elemanların iktidarda kalmasını istiyor. En küçük sarsıntıda Zelenskiy iktidardan düşebilir, böyle bir durumda. Böyle bir provokasyon sonucunda Rusya’nın pozisyonu çok net. Rusya da aslında hem diplomasi diyor hem gerekirse asker olarak hazır olduklarını söylüyor. Putin, istemiyoruz diyor ama bir yandan da fiili olarak hazırlıklı. ‘Eğer fiilen bir saldırı olursa ya da henüz vakit varken müzakere edelim dediğimiz konuları elinizin tersiyle iterseniz, gerekiyorsa biz güç kullanırız’ noktasında. Şu anda diplomasinin çalışmaya başladığını düşünüyorum. İlk başta gerilimin öncülü olarak bildiğimiz 2014 ve 2004 dönemlerindeki iki tane hegemonya projesinin rekabetidir bu. Avrupa ve ABD, bir Avrupa entegre iktisadi alanı oluşturmak için uğraştı, bunu kısmen yaptı. Serbest ticaret anlaşması imzalatarak yaptı Ukrayna’yı. Yanukoviç’in tam da Ukrayna milliyetçiliği üzerine oynadığı bir şeydi. Sanki Rus taraftarıymış gibi sunarlar ama öyle değil. Şu anda onu iktidardan düşürmede araçsal olarak kullanılan proje tavrına baktığımızda da onu görebiliriz. Yanukoviç bir Ukrayna milliyetçisiydi. Hem Avrupa hem Rusya ile bir denge tutturmaya çalıştı. Ama Amerika ve Avrupa’nın müdahalesiyle devre dışı bırakıldı. Rusya diyor ki ‘Böyle bir şeyi yapmayın. Bunun Ukrayna’ya bedeli ağır olabilir. Zaten 2014 müdahalesinde bunu yaptınız. Sonucu olarak yaşanan şey Kırım ve Donbass bölgesinde iki tane özerk bölge’. Ortaya çıkan tablo bu. Dolayısıyla iki taraf da kendi açılarından diplomasiyi çalıştırmak istiyor, çalıştırıyorlar da.”