Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Beyaz Saray: Ukrayna'daki Amerikalıları 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/avrupa-birligi-ukraynaya-12-milyar-euro-destek-verecek-1053763026.html
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro destek verecek
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro destek verecek
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro'luk mali destek verilmesini kabul etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:17+0300
2022-02-11T22:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
mali destek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1cb3c7fbd674dcbaa2556a527014014c.jpg
AB Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülke temsilcilerince uygun bulunduğunu açıkladı.Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, 'güvenlik tehditlerinin ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden olduğu' anımsatıldı.Açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak 1.2 milyar euro mali desteğin ülkenin yaşadığı ekonomik krizi aşmasına yardımcı olacağı belirtildi.Ayrıca açıklamada, AB'nin 2014-2021 yılları arasında Ukrayna'ya 5 milyar euro'luk kredi imkanı sağladığı kaydedildi.Söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/abdnin-ukraynaya-silah-vermesini-savunan-cok-sayida-secmen-haritada-ukraynanin-yerini-bulamiyor-1053740567.html
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_2958410a90797d6943daee50b32edec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, avrupa birliği, mali destek

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro destek verecek

22:17 11.02.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro'luk mali destek verilmesini kabul etti.
AB Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülke temsilcilerince uygun bulunduğunu açıkladı.
Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, 'güvenlik tehditlerinin ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden olduğu' anımsatıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak 1.2 milyar euro mali desteğin ülkenin yaşadığı ekonomik krizi aşmasına yardımcı olacağı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, AB'nin 2014-2021 yılları arasında Ukrayna'ya 5 milyar euro'luk kredi imkanı sağladığı kaydedildi.
Söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.
AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Ukrayna krizi
ABD'nin Ukrayna'ya silah vermesini savunan çok sayıda seçmen, haritada Ukrayna'nın yerini bulamıyor
12:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала