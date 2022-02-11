https://tr.sputniknews.com/20220211/avrupa-birligi-ukraynaya-12-milyar-euro-destek-verecek-1053763026.html
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro destek verecek
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro destek verecek
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro'luk mali destek verilmesini kabul etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:17+0300
2022-02-11T22:17+0300
2022-02-11T22:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
mali destek
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AB Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülke temsilcilerince uygun bulunduğunu açıkladı.Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, 'güvenlik tehditlerinin ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden olduğu' anımsatıldı.Açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak 1.2 milyar euro mali desteğin ülkenin yaşadığı ekonomik krizi aşmasına yardımcı olacağı belirtildi.Ayrıca açıklamada, AB'nin 2014-2021 yılları arasında Ukrayna'ya 5 milyar euro'luk kredi imkanı sağladığı kaydedildi.Söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/abdnin-ukraynaya-silah-vermesini-savunan-cok-sayida-secmen-haritada-ukraynanin-yerini-bulamiyor-1053740567.html
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ukrayna, avrupa birliği, mali destek
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro destek verecek
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya 1.2 milyar euro'luk mali destek verilmesini kabul etti.
AB Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülke temsilcilerince uygun bulunduğunu açıkladı.
Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, 'güvenlik tehditlerinin ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden olduğu' anımsatıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak 1.2 milyar euro mali desteğin ülkenin yaşadığı ekonomik krizi aşmasına yardımcı olacağı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, AB'nin 2014-2021 yılları arasında Ukrayna'ya 5 milyar euro'luk kredi imkanı sağladığı kaydedildi.
Söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.
AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.