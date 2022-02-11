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Belçika'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor
Belçika'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor
Belçika hükümeti, Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri gevşetme kararı aldı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T22:06+0300
2022-02-11T22:06+0300
koronavirüs
belçika
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs tedbirleri
omicron
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Hükümetin İstişare Komitesi, bugünkü toplantısında tedbirler için oluşturulan ve 'barometre' adı verilen mekanizmada orta kademe olan 'turuncu kod' uygulamasına geçmeyi kararlaştırdı.Buna göre, 18 Şubat'tan itibaren bar, kafe ve restoran gibi işletmelerde uygulanan gece yarısından önce kapanma ve bir masada en fazla 6 kişi bulunması kuralı kaldırıldı. Bu tür yerlerde sadece çalışanların maske takması gerekecek.Ayrıca gece kulüpleri yeniden açılacak ve mekandaki etkinliğe göre yüzde 70 veya yüzde 80 müşteri kapasitesiyle hizmet verebilecek.Evden çalışma zorunluluğu da kaldırılacak. Bunun yerine mümkün olan işlerde evden çalışma uygulaması kuvvetle tavsiye edilecek. Okullar dahil olmak üzere 12 yaşından küçük çocukların maske takması mecburi olmayacak.Mağazalarda daha önce müşterilerin tek başına veya sadece çift olarak alışveriş yapmasına yönelik uygulama da sonlandırılacak.Belçika'da aralık ayı sonunda koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayıları da süratle artmaya başlamış, en tepe noktada günlük 75 bin vaka kayıtlara geçmişti. Ancak hastaneye yatışlar ve ölümler aynı oranda artış göstermemişti.Vakalar yaklaşık 2 hafta önce düşmeye başladı. Şu anda ülkede günlük vaka sayısı 23 bin, hastaneye yatış sayısı 300, ölüm sayısı 43 civarında bulunuyor.Belçika Başbakanı Alexander De Croo, tedbirlerin gevşetilmesi kararına rağmen halkı virüse karşı temkinli olmaları konusunda uyardı.De Croo, "Kovid-19'dan henüz kurtulmadık. Virüsün yenildiği yanılgısına kapılmamalıyız. Ne zaman virüsü yendiğimizi düşündüysek bizi yeniden yakaladı" dedi.Delta varyantı dalgasında sağlık sektörünün zorlandığını, Omicron'dan ise çok sayıda kişinin karantinaya girmesi nedeniyle özellikle şirketlerin ve okulların etkilendiğini belirten De Croo, "Ama daha iyi bir bahar bizi bekliyor. Daha özgür, daha gevşemiş ve daha şen bir bahar olacak" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220130/belcikada-koronavirusun-omicron-varyantinin-alt-versiyonu-tespit-edildi-1053272556.html
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belçika, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs tedbirleri , omicron

Belçika'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor

22:06 11.02.2022
© REUTERS / Yves HermanBelçika - Brüksel - koronavirüs
Belçika - Brüksel - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Belçika hükümeti, Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri gevşetme kararı aldı.
Hükümetin İstişare Komitesi, bugünkü toplantısında tedbirler için oluşturulan ve 'barometre' adı verilen mekanizmada orta kademe olan 'turuncu kod' uygulamasına geçmeyi kararlaştırdı.
Buna göre, 18 Şubat'tan itibaren bar, kafe ve restoran gibi işletmelerde uygulanan gece yarısından önce kapanma ve bir masada en fazla 6 kişi bulunması kuralı kaldırıldı. Bu tür yerlerde sadece çalışanların maske takması gerekecek.
Ayrıca gece kulüpleri yeniden açılacak ve mekandaki etkinliğe göre yüzde 70 veya yüzde 80 müşteri kapasitesiyle hizmet verebilecek.
Evden çalışma zorunluluğu da kaldırılacak. Bunun yerine mümkün olan işlerde evden çalışma uygulaması kuvvetle tavsiye edilecek. Okullar dahil olmak üzere 12 yaşından küçük çocukların maske takması mecburi olmayacak.
Mağazalarda daha önce müşterilerin tek başına veya sadece çift olarak alışveriş yapmasına yönelik uygulama da sonlandırılacak.
Belçika'da aralık ayı sonunda koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayıları da süratle artmaya başlamış, en tepe noktada günlük 75 bin vaka kayıtlara geçmişti. Ancak hastaneye yatışlar ve ölümler aynı oranda artış göstermemişti.
Vakalar yaklaşık 2 hafta önce düşmeye başladı. Şu anda ülkede günlük vaka sayısı 23 bin, hastaneye yatış sayısı 300, ölüm sayısı 43 civarında bulunuyor.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, tedbirlerin gevşetilmesi kararına rağmen halkı virüse karşı temkinli olmaları konusunda uyardı.
De Croo, "Kovid-19'dan henüz kurtulmadık. Virüsün yenildiği yanılgısına kapılmamalıyız. Ne zaman virüsü yendiğimizi düşündüysek bizi yeniden yakaladı" dedi.
Delta varyantı dalgasında sağlık sektörünün zorlandığını, Omicron'dan ise çok sayıda kişinin karantinaya girmesi nedeniyle özellikle şirketlerin ve okulların etkilendiğini belirten De Croo, "Ama daha iyi bir bahar bizi bekliyor. Daha özgür, daha gevşemiş ve daha şen bir bahar olacak" diye konuştu.
Belçika koronavirüs-ambulans-hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
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Belçika'da koronavirüsün Omicron varyantının alt versiyonu tespit edildi
30 Ocak, 02:05
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