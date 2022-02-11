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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T17:44+0300
2022-02-11T17:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nureddin nebati
görüşme
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Koronavirüs testi negatife dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti.Erdoğan daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.Yeni paket yarın açıklanacakHazine Bakanı Nureddin Nebati, yarın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Toplantıda üretim ve ihracat başta olmak üzere birçok destek, tedbir ve teşvik paketi duyurulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220211/cumhurbaskani-erdogan-aksakallar-konseyini-kabul-etti-1053754461.html
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recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek

17:44 11.02.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Koronavirüs testi negatife dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakallar Konseyi'ni kabul etti
17:31
Erdoğan daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek. Görüşmede yarın açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Yeni paket yarın açıklanacak

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, yarın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Toplantıda üretim ve ihracat başta olmak üzere birçok destek, tedbir ve teşvik paketi duyurulacak.
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