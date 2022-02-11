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https://tr.sputniknews.com/20220211/egede-ihali-operasyon-197-gocmen-ve-10-organizator-yakalandi-1053739338.html
Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı
Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı
İzmir'de açıklarında bir tekneye İHA'ların desteğiyle düzenlenen operasyonda, 197 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:12+0300
2022-02-11T12:12+0300
türkiye
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
izmir
iha
sahil güvenlik
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Jandarma İstihbarat Şube ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.Göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla takibe alındı ve teknenin bulunduğu yere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.Teknedeki aramada, 197 düzensiz göçmen ile göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı.Ekiplerce teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatörün daha bulunduğu tespit edildi.Kaçmaya çalışan 6 şüpheli, İHA'nın sağladığı görüntü ve koordinatlarla gözaltına alındı.Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/denizde-mahsur-kalan-17-kacak-gocmen-kurtarildi-1053731786.html
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kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, izmir, iha, sahil güvenlik

Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı

12:12 11.02.2022
© AAEge'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı
Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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İzmir'de açıklarında bir tekneye İHA'ların desteğiyle düzenlenen operasyonda, 197 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Jandarma İstihbarat Şube ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla takibe alındı ve teknenin bulunduğu yere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Teknedeki aramada, 197 düzensiz göçmen ile göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı.
Ekiplerce teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatörün daha bulunduğu tespit edildi.
Kaçmaya çalışan 6 şüpheli, İHA'nın sağladığı görüntü ve koordinatlarla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
TÜRKİYE
Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı
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