Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220211/egede-ihali-operasyon-197-gocmen-ve-10-organizator-yakalandi-1053739338.html
Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı
Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı
İzmir'de açıklarında bir tekneye İHA'ların desteğiyle düzenlenen operasyonda, 197 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T12:12+0300
2022-02-11T12:12+0300
2022-02-11T12:12+0300
türkiye
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
izmir
iha
sahil güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053739310_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_057d37d92382432413e24ec7c4c6e38c.jpg
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Jandarma İstihbarat Şube ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.Göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla takibe alındı ve teknenin bulunduğu yere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.Teknedeki aramada, 197 düzensiz göçmen ile göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı.Ekiplerce teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatörün daha bulunduğu tespit edildi.Kaçmaya çalışan 6 şüpheli, İHA'nın sağladığı görüntü ve koordinatlarla gözaltına alındı.Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/denizde-mahsur-kalan-17-kacak-gocmen-kurtarildi-1053731786.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053739310_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_b6333bffb821fd6515b1d15366f080eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, izmir, iha, sahil güvenlik
Ege'de İHA'lı operasyon: 197 göçmen ve 10 organizatör yakalandı Abone ol
İzmir'de açıklarında bir tekneye İHA'ların desteğiyle düzenlenen operasyonda, 197 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Jandarma İstihbarat Şube ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla takibe alındı ve
teknenin bulunduğu yere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Teknedeki aramada, 197
düzensiz göçmen ile göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı.
Ekiplerce teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatörün daha bulunduğu tespit edildi.
Kaçmaya çalışan 6 şüpheli,
İHA'nın sağladığı görüntü ve koordinatlarla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin
işlemleri devam ediyor.