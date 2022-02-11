https://tr.sputniknews.com/20220211/sahilde-yerde-yatan-kadini-kurtarmaya-diye-gitti-karsisinda-seks-oyuncagi-buldu--1053734244.html

Sahilde yerde yatan kadını kurtarmaya diye gitti, karşısında seks oyuncağı buldu

Sahilde yerde yatan kadını kurtarmaya diye gitti, karşısında seks oyuncağı buldu

İngiltere’de sahilde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edip hızla kadını kurtarmaya giden adam, yerde yatanın insan bedeni değil seks oyuncağı olduğunu... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:57+0300

2022-02-11T11:57+0300

2022-02-11T11:57+0300

ingiltere

seks oyuncağı

sahil

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Portland’da yaşadığı olayla ilgili konuşan 67 yaşındaki eski fotoğrafçı Chris Ford, “İnsana benziyordu ama çok temiz ve tatlıydı. Başı yoktu. Yüzü olmaması dışında geri kalan kısmı insan bedeniyle aynıydı. Ama fark ettim ki seks oyuncağıymış” dedi. Fırtınaların ardından rüzgarla sürüklene çalı çırpı toplamak için genelde dışarı çıkıp dolaştığını ve bir gün sahilde bir insan cesediyle karşılaşmanın kendisini şaşırtmayacağını söyleyen Ford ama seks oyuncağı bulmayı hiç beklemediğini belirtti. “Nereden geldiğine dair sadece tahmin yürütebiliyoruz. Bir sürü teknenin geçtiği bir alan, onlardan birinden düşmüş olabilir” diyen Ford, “Belki de bir balıkçının karısı dolapta bulup denize fırlatmıştır. Başı olmadığına göre belki de sapık bir balıkçı ondan kurtulmak ama başını da kendine saklamak istemiştir” diye tahmin yürüttü. Karşılaştığı manzaraya gülerek anlatan Ford, “Ölü inek, yunus kalıntıları, fok gibi şeylerin sahile vurduğuna tanıklık ettim ama ilk defa böyle bir şey gördüm” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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ingiltere, seks oyuncağı, sahil