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https://tr.sputniknews.com/20220211/sahilde-yerde-yatan-kadini-kurtarmaya-diye-gitti-karsisinda-seks-oyuncagi-buldu--1053734244.html
Sahilde yerde yatan kadını kurtarmaya diye gitti, karşısında seks oyuncağı buldu
Sahilde yerde yatan kadını kurtarmaya diye gitti, karşısında seks oyuncağı buldu
İngiltere’de sahilde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edip hızla kadını kurtarmaya giden adam, yerde yatanın insan bedeni değil seks oyuncağı olduğunu... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T11:57+0300
2022-02-11T11:57+0300
ingiltere
seks oyuncağı
sahil
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Portland’da yaşadığı olayla ilgili konuşan 67 yaşındaki eski fotoğrafçı Chris Ford, “İnsana benziyordu ama çok temiz ve tatlıydı. Başı yoktu. Yüzü olmaması dışında geri kalan kısmı insan bedeniyle aynıydı. Ama fark ettim ki seks oyuncağıymış” dedi. Fırtınaların ardından rüzgarla sürüklene çalı çırpı toplamak için genelde dışarı çıkıp dolaştığını ve bir gün sahilde bir insan cesediyle karşılaşmanın kendisini şaşırtmayacağını söyleyen Ford ama seks oyuncağı bulmayı hiç beklemediğini belirtti. “Nereden geldiğine dair sadece tahmin yürütebiliyoruz. Bir sürü teknenin geçtiği bir alan, onlardan birinden düşmüş olabilir” diyen Ford, “Belki de bir balıkçının karısı dolapta bulup denize fırlatmıştır. Başı olmadığına göre belki de sapık bir balıkçı ondan kurtulmak ama başını da kendine saklamak istemiştir” diye tahmin yürüttü. Karşılaştığı manzaraya gülerek anlatan Ford, “Ölü inek, yunus kalıntıları, fok gibi şeylerin sahile vurduğuna tanıklık ettim ama ilk defa böyle bir şey gördüm” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
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ingiltere, seks oyuncağı, sahil

Sahilde yerde yatan kadını kurtarmaya diye gitti, karşısında seks oyuncağı buldu

11:57 11.02.2022
© AP Photo / Peter Morrisonİngiltere- Sahil
İngiltere- Sahil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Peter Morrison
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İngiltere’de sahilde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edip hızla kadını kurtarmaya giden adam, yerde yatanın insan bedeni değil seks oyuncağı olduğunu görünce gülünç anlar yaşadı.
Portland’da yaşadığı olayla ilgili konuşan 67 yaşındaki eski fotoğrafçı Chris Ford, “İnsana benziyordu ama çok temiz ve tatlıydı. Başı yoktu. Yüzü olmaması dışında geri kalan kısmı insan bedeniyle aynıydı. Ama fark ettim ki seks oyuncağıymış” dedi.
Fırtınaların ardından rüzgarla sürüklene çalı çırpı toplamak için genelde dışarı çıkıp dolaştığını ve bir gün sahilde bir insan cesediyle karşılaşmanın kendisini şaşırtmayacağını söyleyen Ford ama seks oyuncağı bulmayı hiç beklemediğini belirtti.
“Nereden geldiğine dair sadece tahmin yürütebiliyoruz. Bir sürü teknenin geçtiği bir alan, onlardan birinden düşmüş olabilir” diyen Ford, “Belki de bir balıkçının karısı dolapta bulup denize fırlatmıştır. Başı olmadığına göre belki de sapık bir balıkçı ondan kurtulmak ama başını da kendine saklamak istemiştir” diye tahmin yürüttü.
Karşılaştığı manzaraya gülerek anlatan Ford, “Ölü inek, yunus kalıntıları, fok gibi şeylerin sahile vurduğuna tanıklık ettim ama ilk defa böyle bir şey gördüm” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
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