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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Küçükçekmece’de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T14:59+0300
2022-02-11T15:00+0300
türkiye
iett
otobüs
istanbul
yangın
küçükçekmece
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Sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda, Zeytinburnu-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çalışan 89A numaralı İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı. Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü.Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti. Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/esenyurtta-park-halindeki-iett-otobusu-otobusu-yandi-1053524937.html
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iett, otobüs, istanbul, yangın, küçükçekmece

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

14:59 11.02.2022 (güncellendi: 15:00 11.02.2022)
© İHASeyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA
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Küçükçekmece’de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.
Sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda, Zeytinburnu-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çalışan 89A numaralı İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.
Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı. Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti. Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yanan İETT otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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Esenyurt'ta park halindeki İETT otobüsü yandı
6 Şubat, 12:57
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