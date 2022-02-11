https://tr.sputniknews.com/20220211/seyir-halindeki-iett-otobusunde-yangin-cikti-1053746944.html

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Küçükçekmece’de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T14:59+0300

2022-02-11T14:59+0300

2022-02-11T15:00+0300

türkiye

iett

otobüs

istanbul

yangın

küçükçekmece

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053746909_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b50164a0498d33898b5300a853baac13.jpg

Sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda, Zeytinburnu-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çalışan 89A numaralı İETT otobüsünden dumanlar yükseldi.Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı. Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü.Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti. Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220206/esenyurtta-park-halindeki-iett-otobusu-otobusu-yandi-1053524937.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iett, otobüs, istanbul, yangın, küçükçekmece