https://tr.sputniknews.com/20220212/beyaz-saray-biden-ile-putin-arasindaki-telefon-gorusmesi-basladi-1053778351.html

Beyaz Saray: Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı

Beyaz Saray: Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı

Beyaz Saray'dan NBC kanalına yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinin başladığı belirtildi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T19:22+0300

2022-02-12T19:22+0300

2022-02-12T19:36+0300

joe biden

vladimir putin

ukrayna krizi

telefon görüşmesi

rusya

abd

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan telefon görüşmesinin başladığı duyuruldu.NBC News'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Kelly O'Donnell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray, Başkan Biden ve Vladimir Putin'in şu anda görüştüklerini söylüyor. Görüşme (yerel saatle) 11.04'te başladı" ifadelerini kullandı.Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Putin ile Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220211/kremlin-putin-ile-biden-arasinda-12-subatta-telefon-gorusmesi-planlaniyor-1053765311.html

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joe biden, vladimir putin, telefon görüşmesi, rusya, abd