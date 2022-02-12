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https://tr.sputniknews.com/20220212/beyaz-saray-biden-ile-putin-arasindaki-telefon-gorusmesi-basladi-1053778351.html
Beyaz Saray: Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Beyaz Saray: Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Beyaz Saray'dan NBC kanalına yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinin başladığı belirtildi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T19:22+0300
2022-02-12T19:36+0300
joe biden
vladimir putin
ukrayna krizi
telefon görüşmesi
rusya
abd
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan telefon görüşmesinin başladığı duyuruldu.NBC News'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Kelly O'Donnell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray, Başkan Biden ve Vladimir Putin'in şu anda görüştüklerini söylüyor. Görüşme (yerel saatle) 11.04'te başladı" ifadelerini kullandı.Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Putin ile Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220211/kremlin-putin-ile-biden-arasinda-12-subatta-telefon-gorusmesi-planlaniyor-1053765311.html
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joe biden, vladimir putin, telefon görüşmesi, rusya, abd

Beyaz Saray: Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı

19:22 12.02.2022 (güncellendi: 19:36 12.02.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIPutin - Biden
Putin - Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Beyaz Saray'dan NBC kanalına yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinin başladığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan telefon görüşmesinin başladığı duyuruldu.
NBC News'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Kelly O'Donnell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray, Başkan Biden ve Vladimir Putin'in şu anda görüştüklerini söylüyor. Görüşme (yerel saatle) 11.04'te başladı" ifadelerini kullandı.
Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafının talebi üzerine Putin ile Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını söylemişti.
Vladimir Putin, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Putin ile Biden arasında 12 Şubat'ta telefon görüşmesi planlanıyor
Dün, 23:52
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