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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/cavusoglu-ile-ukraynali-mevkidasi-kuleba-arasinda-telefon-gorusmesi-1053782653.html
Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi
Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevcut krizi ele aldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-12T23:47+0300
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
telefon görüşmesi
türkiye
ukrayna
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında telefon görüşmesi yapıldı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün (12 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-cavusoglu-rusyaisgale-kalkisirsa-dogru-olmaz-1053778163.html
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, telefon görüşmesi, türkiye, ukrayna

Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi

23:42 12.02.2022 (güncellendi: 23:47 12.02.2022)
© AA / Fatih AktaşÇavuşoğlu-Kuleba görüşmesi
Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA / Fatih Aktaş
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevcut krizi ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında telefon görüşmesi yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün (12 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
Ukrayna krizi
Çavuşoğlu: Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor
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