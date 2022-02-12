https://tr.sputniknews.com/20220212/cavusoglu-ile-ukraynali-mevkidasi-kuleba-arasinda-telefon-gorusmesi-1053782653.html
Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi
Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevcut krizi ele aldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T23:42+0300
2022-02-12T23:42+0300
2022-02-12T23:47+0300
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
telefon görüşmesi
türkiye
ukrayna
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında telefon görüşmesi yapıldı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün (12 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-cavusoglu-rusyaisgale-kalkisirsa-dogru-olmaz-1053778163.html
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, telefon görüşmesi, türkiye, ukrayna
Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi
23:42 12.02.2022 (güncellendi: 23:47 12.02.2022) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevcut krizi ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında telefon görüşmesi yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün (12 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.