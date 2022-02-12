https://tr.sputniknews.com/20220212/cavusoglu-ile-ukraynali-mevkidasi-kuleba-arasinda-telefon-gorusmesi-1053782653.html

Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi

Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba arasında telefon görüşmesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevcut krizi ele aldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T23:42+0300

2022-02-12T23:42+0300

2022-02-12T23:47+0300

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

telefon görüşmesi

türkiye

ukrayna

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında telefon görüşmesi yapıldı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün (12 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-cavusoglu-rusyaisgale-kalkisirsa-dogru-olmaz-1053778163.html

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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, telefon görüşmesi, türkiye, ukrayna