https://tr.sputniknews.com/20220212/israil-vatandaslarindan-ukraynayi-terk-etmelerini-istedi-1053780407.html

İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

İsrail, Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısını bir üst seviyeye çıkararak buradaki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini istedi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T21:54+0300

2022-02-12T21:54+0300

2022-02-12T21:54+0300

dünya

israil

ukrayna

seyahat uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'bugünkü duruma ilişkin değerlendirmenin ardından Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının artırıldığı ve tüm İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesinin istendiği' vurgulandı.Yakın zamanda Ukrayna'ya gitmeyi planlayan İsraillilerin planlarını iptal etmesi talep edildi.İsrail Dışişleri Bakanlığında Ukrayna’daki durumu yönetmesi için bir birim kurulduğu, İsrail’in Kiev’deki Büyükelçilik ve Konsolosluğunun faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ilgili kurumlar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220212/israil-hukumeti-ukraynadaki-vatandaslarinin-guvenligi-icin-olaganustu-toplandi-1053779105.html

israil

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, ukrayna, seyahat uyarısı