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https://tr.sputniknews.com/20220212/israil-vatandaslarindan-ukraynayi-terk-etmelerini-istedi-1053780407.html
İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi
İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi
İsrail, Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısını bir üst seviyeye çıkararak buradaki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini istedi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T21:54+0300
2022-02-12T21:54+0300
dünya
israil
ukrayna
seyahat uyarısı
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'bugünkü duruma ilişkin değerlendirmenin ardından Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının artırıldığı ve tüm İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesinin istendiği' vurgulandı.Yakın zamanda Ukrayna'ya gitmeyi planlayan İsraillilerin planlarını iptal etmesi talep edildi.İsrail Dışişleri Bakanlığında Ukrayna’daki durumu yönetmesi için bir birim kurulduğu, İsrail’in Kiev’deki Büyükelçilik ve Konsolosluğunun faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ilgili kurumlar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/israil-hukumeti-ukraynadaki-vatandaslarinin-guvenligi-icin-olaganustu-toplandi-1053779105.html
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israil, ukrayna, seyahat uyarısı

İsrail, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

21:54 12.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İsrail, Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısını bir üst seviyeye çıkararak buradaki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini istedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'bugünkü duruma ilişkin değerlendirmenin ardından Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının artırıldığı ve tüm İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesinin istendiği' vurgulandı.
Yakın zamanda Ukrayna'ya gitmeyi planlayan İsraillilerin planlarını iptal etmesi talep edildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığında Ukrayna’daki durumu yönetmesi için bir birim kurulduğu, İsrail’in Kiev’deki Büyükelçilik ve Konsolosluğunun faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ilgili kurumlar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapmıştı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
Ukrayna krizi
İsrail hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarının güvenliği için 'olağanüstü' toplandı
20:16
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