Pentagon: Haftaya Polonya’ya ek 3 bin asker gönderilecek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un üst düzey temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “ABD Başkanı’nın talimatıyla, Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün 82. Hava İndirme Tümeni’nin kalan 3 bin askerinin de Polonya’ya gönderilmesi emrini verdi” ifadesini kullandı.Bu askerlerin önümüzdeki günlerde Fort Bragg üssünden hava yoluyla nakliye edileceğini söyleyen yetkili, “Önümüzdeki haftanın başında Polonya’ya gelmeleri bekleniyor” dedi.ABD yönetimi Şubat başında Almanya, Polonya ve Romanya’ya ek askeri birliklerin konuşlandırılacağını duyurmuştu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu askerlerin Ukrayna’daki olası savaşa katılmayacağını, sadece NATO ülkelerinin savaş yeteneğini güçlendirme görevine odaklanacağını dile getirmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna’da bulunan 160 askeri uzmanı geçici olarak geri çekme emri verdi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un açıklamasında, “Bakan Austin, Kasım ayının sonundan bu yana Ukrayna’da görev yapan 160 Florida Ulusal Muhafız askerinin geçici olarak başka yere nakledilmesi emrini verdi” ifadesine yer verildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, Polonya’ya ek 3 bin askerin gönderilmesi kararını aldığı bildirildi. Askerlerin önümüzdeki hafta Polonya’ya gelmesinin beklendiği belirtildi. Bununla birlikte LIyold, Ukrayna’da bulunan 160 askeri uzmanı geçici olarak geri çekme emri verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un üst düzey temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “ABD Başkanı’nın talimatıyla, Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün 82. Hava İndirme Tümeni’nin kalan 3 bin askerinin de Polonya’ya gönderilmesi emrini verdi” ifadesini kullandı.
Bu askerlerin önümüzdeki günlerde Fort Bragg üssünden hava yoluyla nakliye edileceğini söyleyen yetkili, “Önümüzdeki haftanın başında Polonya’ya gelmeleri bekleniyor” dedi.
ABD yönetimi Şubat başında Almanya, Polonya ve Romanya’ya ek askeri birliklerin konuşlandırılacağını duyurmuştu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu askerlerin Ukrayna’daki olası savaşa katılmayacağını, sadece NATO ülkelerinin savaş yeteneğini güçlendirme görevine odaklanacağını dile getirmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna’da bulunan 160 askeri uzmanı geçici olarak geri çekme emri verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un açıklamasında, “Bakan Austin, Kasım ayının sonundan bu yana Ukrayna’da görev yapan 160 Florida Ulusal Muhafız askerinin geçici olarak başka yere nakledilmesi emrini verdi” ifadesine yer verildi.